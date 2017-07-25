Gülben Ergen fena çuvalladı!

Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini kızdırdı.

Mustafa Kemal'in Suud kralına yazdığı iddia edilen mektubun tarihçiler tarafından sahte olduğu açıklanmıştı.

Gülben Ergen'in paylaştığı sözde belgede Mustafa Kemal, Hz. Muhammed'in(s.a.v) mezarını yıkıp, yerini değiştirmek isteyen krala şunları yazmış:

“Suud kralının dikkatine! Tarafımıza ulaşan haberlere göre Allah'ın sevgili ve özel kulu, elçişi peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın kabrini yıkıp yerini değiştirecekmişsin. O mezarın tek taşına dokunursan Kurtuluş Savaşı'nı bırakır ordularımla aşağı inerim”

Gülben Ergen bu özel mektubu sosyal medya hesabından paylaşırken; “Dikkatle okuyunuz. İdrak etmekte zorlanırsanız tekrar okuyunuz. Bolca paylaşmakta fayda var. Mektuba başlarken #Kral a #Sayın hitabesi kullanılmıyor…” notunu düştü.

Beyaz Gazete