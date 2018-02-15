Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan Gül, FETÖ'cülere sert çıktı: Aklımızla alay etmesinler!

Adalet Bakanı Gül, "Darbe girişimi yargılamalarına bakıyorsunuz, Cumhurbaşkanımıza suikaste giden bile 'Ben yaptım' demiyor. Kimse aklımızla alay etmesin" dedi.

15 Şubat 2018 Perşembe 10:40
Bakan Gül, FETÖ'cülere sert çıktı: Aklımızla alay etmesinler!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gül, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinde (ESAM) düzenlenen "Medeniyetimizde Adalet Anlayışı" konferansında yaptığı konuşmada, adaletin dünyanın direği olduğunu, Türk medeniyetinin temelinde de adalet anlayışının bulunduğunu söyledi. "Ben güçlüyüm, haklıyım." anlayışının yanlış olduğunu vurgulayan Gül, Afganistan'da, Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de yaşanan acılara şahitlik edildiğini, insanı insan yapan değerlerden kopuk olunmaması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." sözünü hatırlatan Gül, dünyada küresel bir adaletsizliğin var olduğuna işaret etti.

Bakan Gül, "Bugün dünyada yaşananlara, etrafımızdaki gelişmelere bakıldığında güçlü olanların dünyayı dizayn etmeye çalıştığı, küresel ideoloji, küresel adaletsizlik var. Dünyada beş kişinin ya da beş ülkenin bir araya gelip dünyanın diğer bütün milyarlarına hükmedeceği yönetim anlayışı asla adil bir anlayış değildir." diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin Türk milletinin demokrasiye sahip çıkmasıyla engellendiğine dikkati çeken Gül, örgütle mücadelenin devam ettiğini, darbecilerin adalet önünde hesap verdiğini dile getirdi.

"KİMSE AKLIMIZLA ALAY ETMESİN"

Adalet Bakanı Gül, darbe girişimine yönelik yargılamaların sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti: "Darbe girişimi yargılamalarına bakıyorsunuz, hiçbir sanık, helikopterle Meclisi bombalayan, Cumhurbaşkanımıza suikaste giden bile 'Ben yaptım' demiyor. O zaman hayaletler geldi ya da biz rüya gördük. Burada kimse aklımızla alay etmesin. Bunlar mahkemelerde, yargılamalarda ortaya çıkacaktır."

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 10:40
  1. Abdulhamit Gül
  2. FETÖ
  3. darbe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li uzman böyle açıkladı: Kırılma noktasına...
    1. ABD'li uzman böyle açıkladı: Kırılma..
    2. Fatih Terim'e hayran kaldı! 'Takımda..
    3. Gül sert çıktı: Aklımızla alay etmeyin!
    4. FETÖ gümrüklerde kara para aklamış
    5. Teröristbaşına AB'nin göbeğinde..
    6. Brezilyalı yıldız Robinho'dan Türkiye..
    7. Fatih Portakal küplere bindi: Belgen..
    8. İlk Adım Okulları’na mükemmellik ödülü
    9. TSK'dan flaş 'İdlib' açıklaması!..
    10. Facebook yaptı! Temmuzda satışa çıkıyor
    11. Yazılımda akademik işbirliği
    12. Ozan için sürpriz iddia
    13. Ali Koç'tan 100 milyon Euro'luk anlaşma
    14. '75 yıllık hayatımda gördüğüm en büyük..
    15. Doğrudan Pazarlama Ödülleri’ne başvuru..
    16. İstanbul Sarıyer’de korkunç dakikalar!..
    17. Çalışmalar resmen başladı! Erdoğan'ın..
    18. Kaddafi'nin kuzeninden flaş 'Türkiye'..
    19. Galatasaray Başkanı acı gerçekle..
    20. Hükümet neşteri vuruyor! Vatandaşın..
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    'Ermeni doğudan, Yunan batıdan girse ne güzel olur'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale
    Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale
    Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
    Ünlü sanatçı hayatını kaybetti