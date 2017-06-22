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Gül: Hükümetimiz olarak…

Suriyeli yetimlerle iftarda bir araya gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Türk milleti, Devletimiz, Hükümetimiz olarak hep yanınızdaydık” dedi.

22 Haziran 2017 Perşembe 00:37
Gül: Hükümetimiz olarak…

Abdullah Gül, Bağcılar Retaj Royale Otel'de, sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen iftar programında, 150 Suriyeli yetimle bir araya geldi.

Burada konuşan Gül, Suriyeli mültecilere Türkiye olarak ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Gül, "Vatan ve özgürlük mücadelesi veren sizlerle beraber olmaktan, tüm Suriyeli çocuklarımızla olmaktan memnuniyet duyuyorum. Altı yıldır, Suriyeli kardeşlerimiz; çok büyük sıkıntı içindesiniz. Siz üzüldüğünüz kadar biz de üzülüyor, acı çekiyoruz. İnşallah bu ramazan ve yaklaşan bayramda ve bu mübarek Kadir Gecesi'nde yapılan dualar kabul olur ve sizin sıkıntılarınız biter." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin her zaman yanında olduğunu vurgulayan Gül, "Türk milleti, Devletimiz, Hükümetimiz olarak hep yanınızdaydık. Bunu bir kardeşlik vazifesi içinde yapıyoruz. Başımızın üstünde yeriniz var. Biliyorum ki altın kafese de konsa da insan 'Vatanım' der. Bu duyguyu bildiğim için inşallah bu süreç biter ve hepiniz yurda kavuşursunuz." ifadesini kullandı.

Suriye'deki savaşın en acımasız tarafını çocukların yaşadığına işaret eden Gül, "Bir gün savaş bitecek, kayıp bir nesil ortaya çıkmaması lazım. İnşallah bu çocuklar burada bulunduğu süre içinde Türk kardeşleri ile kaynaşarak Türkçe öğrenmeli. Sizin burada bulunmanız bizler için bir zenginlik." dedi.

Uluslararası Mülteciler ve İnsan Haklar Derneği Başkanı (UHİMAD) Genel Başkanı Hamza Buldu da Suriye'de devam eden savaşa uluslararası camianın sessiz kaldığına dikkati çekti.

Buldu, "Dünyada bugün her ülke kendi savaş uçakları ile kendi halkını korurken bir tek Suriye halkı kendi uçakları ile vuruluyor. Suriye'nin diğer adı acıdır. Bunu anlatmaya kelimeler kifayet etmiyor. Uluslararası örgütler bir aksiyon filmi gibi olanları izliyor. Kardeşlerimiz katlediliyor. Yetimler gittikçe çoğalıyor. Oysa dinimiz yetimi koruyup kollamayı bize emrediyor. Derneğimiz, vatanından uzak olan mültecilere kucak açmaya çalışan bir kurumdur. Mazlumun sesi olmak bize yakışır." ifadelerini kullandı.

Suriyeli çocuklarla yakından ilgilenen Gül, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 00:37
  1. abdullah gül
  • hrnhrn49 dk önce
    Şayet Müslüman isen,a.n.sezer gibi susma gizlenme cık insanların arasına ve hakkı hakikatı anlat desem fayda verirmi ?Alışmış kudurmuştan beter derler
  • Emre BayındırEmre Bayındır1 sa önce
    Akıllı adam. Her ne kadar iktidarla arası limoni olsa da, CHP gibi gereksiz işlerle iştigal eden odaklara yakınlaşmıyor. Adam gibi muhalefet etmekten aciz CHP, Gezi tipi senaryoların peşine düşmüş yine. Böyle marjinal hareketler hiç bir zaman toplumda destek bulamaz. Benim de iktidara ciddi eleştirilerim var ama, bunun yolu toplumun güvenliğini tehlikeye atmaktan geçmiyor. Kimsenin bu ülkenin güvenliğini tehlikeye atma lüksü yok.
Bugünkü Akit

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