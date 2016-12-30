Cloudflare

Gül hastalığı neden olur?

Gül hastalığı; stres, sıkıntı, menopoz ve güneş gibi nedenlerle ortaya çıkan mide rahatsızlıklarıyla paralellik gösteren bir cilt rahatsızlığıdır.

Gül hastalığı neden olur?
Eklenme: 30 Aralık 2016, 15:44
Bu haber 504 kez okundu

Gül hastalığı nedir?

Gül hastalığı; stres, sıkıntı, menopoz ve güneş gibi nedenlerle ortaya çıkan mide rahatsızlıklarıyla paralellik gösteren bir cilt rahatsızlığıdır. 

Gül hastalığı belirtileri nelerdir?

- Kulaklarda kaşıntı ve akıntı

- Gözlerde kızarıklık

- Yüzde yanma, kaşıntı ve kızarıklık

Gül hastalığı neden olur?

- Aşırı güneşe maruz kalma

- Stres

- Menopoz

Gül hastalığı kimlerde görülür?

Gül hastalığı her yaşta görülmekle birlikte çoğunlukla 10-35 yaşları arasında ortaya çıkmaktadır. Bu rahatsızlığın yol açtığı döküntülerin iyileşmesi birkaç haftayı veya 1 yılı bulabilir. Genellikle hastalık kalıcı bir iz bırakmaz. Fakat esmer kişilerde zaman içinde gerileyen kahve renkli lekeler kalabilir.

Gül hastalığı nasıl teşhis edilir?

Gül hastalığının teşhisi dermatoloji (cildiye) uzmanı tarafından yapılan muayene ile konulur.

Gül hastalığı ciltte iz bırakır mı?

Gül hastalığında ilaçların düzenli olarak kullanılması halinde cilt yüzeyinde herhangi bir iz kalmaz. Fakat hasta ciltte oluşan kabarmaları, yaraları elleri ile tahriş eder veya kaşır ise iz kalma durumu ortaya çıkabilir.

 

Gül hastalığından nasıl korunulur?

- Güneşli havalarda koruyucu krem sürülmeli ve güneş gözlüğü takınılmalı

- Güneşli havalarda dışarı çıkılmamalı

- Döküntüyü artıracak fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı

- Stresten uzak durulmalı

- Ilık su ile banyo yapılmamalı

- Baharatlı yiyecekler aşırı tüketilmemeli

- Hamam, sauna gibi sıcak ortamlardan uzak durulmalı

Gül hastalığı nasıl tedavi edilir?

Gül hastalığının tedavisinde bazı ilaçlar, kremler ve nemlendirici losyonlar kullanılmaktadır. Hastalığın kötü bir görünüme yol açması durumunda ise tıraşlama adı verilen cerrahi bir işlem uygulanır.

 

 
EtiketlerGül hastalığıGül hastalığı nedir?Gül hastalığı belirtileri nelerdir?Gül hastalığı neden olur?Gül hastalığı kimlerde görülür?Gül hastalığı nasıl teşhis edilir?Gül hastalığı ciltte iz bırakır mı?Gül hastalığından nasıl korunulur?Gül hastalığı nasıl tedavi edilir?
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Vatan yasta, yılbaşı kutlama!
  • Başbakan müjdeyi verdi… 4 yeni proje geliyor
  • İnternetten dizi, film izleyenlere köyü haber! Erişim engellendi
  • Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar
  • Duyan koştu… Bütün ilçe oraya aktı!
  • Son dakika Ankara noktayı koydu: ABD katılabilir, YPG ise...
  • Yunanistan Büyükelçisi ölü bulundu
  • Bu da korkak hırsız!
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İbadi ile görüştü
  • Saldırı hazırlığındaki terörist böyle yakalandı
  • Darbecilerle “darbe” Araştırma komisyonu kurarak neyin kafasını yaşıyorsunuz?
  • Ersoy'un yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdiği şiir
  • Türkler hakkında konuşan DAEŞ'linin sonu
  • Biz de sana 'ünlem' armağan ediyoruz John!
  • ABD'yi zora sokacak görüntüler!
  • O bar kaçak çıktı
  • Ve 2 Ocak’tan itibaren başlıyor… Yeni kimlik nasıl alınır
  • Rus lider ters köşe yaptı… Putin’den sürpriz!
  • Terör örgütü PKK orada okul açtı!
  • İran'a uyarı: Haritadan silinirsiniz!
  • Hasan Karakaya'yı rahmetle anıyoruz...
  • Ve terör örgütü PKK çekileceğini açıkladı
  • Emeklilerin alacağı promosyon miktarı açıklandı
  • ABD Türkiye'nin düşmanıdır!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
5 saat'ten az uyuyanlar dikkat!5 saat'ten az uyuyanlar dikkat!

Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Turan Atay "Uyku süresi ve kalitesi,…

Dikkat! beyin tümörü yapıyorDikkat! beyin tümörü yapıyor

Kulağından cep telefonunu düşürmeyenler dikkat elektromanyetik radyasyonun beyin tümörlerine neden…

Makrosefali nedir?Makrosefali nedir?

Makrosefali kafa yapısının normalden büyük olması durumudur. Bu rahatsızlık genellikle…

Mide fıtığı nasıl teşhis edilir?Mide fıtığı nasıl teşhis edilir?

Midenin yemek borusuna doğru sarkması olarak tanımlanan bu rahatsızlık, kasların…

Rokanın kanı temizleyici özelliği varRokanın kanı temizleyici özelliği var

Salataların vazgeçilmezi roka, afrodizyak etkisi ile cinsel gücü artırıyor. İçerdiği…

Gül hastalığı neden olur?Gül hastalığı neden olur?

Gül hastalığı; stres, sıkıntı, menopoz ve güneş gibi nedenlerle ortaya…

'Az uyuyanlar daha kısa yaşıyor''Az uyuyanlar daha kısa yaşıyor'

Nöroloji Uzmanı Atay, "5-6 saatten kısa uyuyanların diğerlerine göre birkaç…

Solunum testiyle 17 tanı yapılabilecekSolunum testiyle 17 tanı yapılabilecek

Bilim adamları, solunum testiyle 8 kanser çeşidi dahil 17 hastalığı…

Epilepsi krizi anında ne yapılmalı?Epilepsi krizi anında ne yapılmalı?

Sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi, beyin içinde bulunan sinir…