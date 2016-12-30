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Gül hastalığı nedir?

Gül hastalığı; stres, sıkıntı, menopoz ve güneş gibi nedenlerle ortaya çıkan mide rahatsızlıklarıyla paralellik gösteren bir cilt rahatsızlığıdır.

Gül hastalığı belirtileri nelerdir?

- Kulaklarda kaşıntı ve akıntı

- Gözlerde kızarıklık

- Yüzde yanma, kaşıntı ve kızarıklık

Gül hastalığı neden olur?

- Aşırı güneşe maruz kalma

- Stres

- Menopoz

Gül hastalığı kimlerde görülür?

Gül hastalığı her yaşta görülmekle birlikte çoğunlukla 10-35 yaşları arasında ortaya çıkmaktadır. Bu rahatsızlığın yol açtığı döküntülerin iyileşmesi birkaç haftayı veya 1 yılı bulabilir. Genellikle hastalık kalıcı bir iz bırakmaz. Fakat esmer kişilerde zaman içinde gerileyen kahve renkli lekeler kalabilir.

Gül hastalığı nasıl teşhis edilir?

Gül hastalığının teşhisi dermatoloji (cildiye) uzmanı tarafından yapılan muayene ile konulur.

Gül hastalığı ciltte iz bırakır mı?

Gül hastalığında ilaçların düzenli olarak kullanılması halinde cilt yüzeyinde herhangi bir iz kalmaz. Fakat hasta ciltte oluşan kabarmaları, yaraları elleri ile tahriş eder veya kaşır ise iz kalma durumu ortaya çıkabilir.

Gül hastalığından nasıl korunulur?

- Güneşli havalarda koruyucu krem sürülmeli ve güneş gözlüğü takınılmalı

- Güneşli havalarda dışarı çıkılmamalı

- Döküntüyü artıracak fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı

- Stresten uzak durulmalı

- Ilık su ile banyo yapılmamalı

- Baharatlı yiyecekler aşırı tüketilmemeli

- Hamam, sauna gibi sıcak ortamlardan uzak durulmalı

Gül hastalığı nasıl tedavi edilir?

Gül hastalığının tedavisinde bazı ilaçlar, kremler ve nemlendirici losyonlar kullanılmaktadır. Hastalığın kötü bir görünüme yol açması durumunda ise tıraşlama adı verilen cerrahi bir işlem uygulanır.