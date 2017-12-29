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‘Gül etrafında yeni senaryo peşindeler’

Araştırmacı-Yazar İsmail Nacar, Abdullah Gül'in son KHK'yı muğlak bulmasını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamayı 'üzücü' bulmasını değerlendirdi.

29 Aralık 2017 Cuma 05:03
‘Gül etrafında yeni senaryo peşindeler’

ÇINAR DEMİR / ANKARA11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 15 temmuz günü hain darbecilere karşı duran sivillere yönelik olarak yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameyi ‘muğlak’ bulması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu açıklamaları ‘üzücü’ bulmasını Akit’e değerlendiren Araştırmacı-Yazar İsmail Nacar, “Bazı odaklar Gül etrafında yeni bir senaryo geliştiriyor” diye konuştu. 2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin şimdiden senaryolar yazılmaya başlandığının altını çizen Nacar, şöyle devam etti:

“MI6 AKTİF OLARAK ÇALIŞIYOR”

“Sayın Erdoğan’ı seçimle tasviye edemeyen bazı iç ve dış odaklar, özellikle 2011 yılından itibaren, dürüst ve ahlaki olmayan açık ve kapalı operasyonlara başvurdular. Bu senaryonun özeti Gül’ün önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde tüm muhalefetin ortak adayı olmasıdır. Başta FETÖ’cüler ile malum iç ve dış odaklar, MHP dışındaki partilerin ideal ve politikalarına uygun yeni ve farklı lobiler devreye soktular. İlginç olanı ise özellikle İngiliz istihbarat örgütü MI6’in bu konu için aktif olarak bölgede olmasıdır.”

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 05:03
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