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Kazakistan'da Gül'den PKK ve PYD açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Gül Kazakistan’da Avrasya Medya Forumu'nda "PKK ve PYD'nin bölgenin demografisini değiştirmek istediğini söyledi. Gül ''Biz bunu istemiyoruz, buna karşıyız" dedi.

23 Haziran 2017 Cuma 14:19
Kazakistan'da Gül'den PKK ve PYD açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye’de terör örgütleri PKK ve PYD'nin bölgenin demografisini değiştirmeye çalıştığını söyledi.

Gül, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleşen Avrasya Medya Forumu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Rusya'nın Kırgız ve Kazak askerleri Suriye'ye göndermek istediği"iddialarını sorması üzerine Gül, konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmadığını söyleyerek, “Belki Kazakistan, Kırgızistan’dan askerler barış gönüllüsü olarak İdlib’e gönderilebilir.” dedi.

TÜRKLER VE KÜRTLER BİRBİRİNE KARDEŞ

Türkler ile Kürtlerin birbirine karşı olmadığını aksine kardeş olduklarını belirten Gül, güvenlik ve adaletin sağlandığı durumu görmek istediklerini dile getirdi.

Gül, "Suriye'de PKK terör örgütüyle bağlantısı olan Kürt grupları var. Onlar bölgenin demografisini değiştirmek istiyor. Biz bunu istemiyoruz, buna karşıyız. Biz, Kürtler ve Arapların kendi ülkelerinde mutlu yaşamalarını istiyoruz.”ifadelerini kullandı.

SIKI ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Suriye’deki ateşkes şartlarının sağlanması için Türkiye, Rusya ve İran'ın sıkı çalışmalar yaptığını hatırlatan Gül, ateşkes anlaşmasının bölgede akan kanı durdurmak için önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi.

Foruma eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barosso, Kazakistan Devlet Sekreteri Gülşara Abdikalikova, Astana EXPO 2017 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmetcan Yesimov ile 60 ülkeden 600’ün üzerinde siyasetci, uzman, diplomat ve gazeteciler katıldı.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 14:19
  1. pkk
  2. Suriye
  3. Abdullah Gül
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