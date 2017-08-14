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Guerra: Beyaz Saray'a geliriz ve orayı alırız

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya askeri müdahale sözlerine yanıt verdi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:41
Guerra: Beyaz Saray'a geliriz ve orayı alırız

Siyasi krizdeki Venezuela'yı 'askeri müdahale' ile tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra'dan yanıt geldi.

"BEYAZ SARAY'A GELİR VE ORAYI ALIRIZ"

Venezuela devlet televizyonuna konuşan oğul Maduro, ABD'nin Venezuela'ya asker yollaması durumunda tüfeklerle Beyaz Saray'ı ele geçireceklerini söyledi. Trump'a seslenen oğul Maduro, "Beyaz Saray'a gelir ve orayı alırız." ifadelerini kullandı.

VENEZUELA'YA ASKERİ MÜDAHALE MESAJI

Donald Trump geçtiğimiz günlerde, Nisan ayından bu yana yaşanan hükümet karşıtı gösterilerde 120 kişinin hayatını kaybettiği Venezuela'ya askeri müdahalenin seçenekler arasında olduğunu söylemişti. Trump, "Venezuela çok uzak değil ve insan acı çekiyorlar, ölüyorlar. Venezuela için birçok seçeneğimiz var ve askeri seçenekler de bunun içerisinde." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:41
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