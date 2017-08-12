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Guen taraftara umut verdi!

Bursaspor Teknik Patronu Le Guen, Başakşehir'e mağlup oldukları maçın ardından değlerlendirmelerde bulundu.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:23
Guen taraftara umut verdi!

Gelecekte daha güçlü bir takım olacaklarından emin olduğunu belirten Le Guen, "Sonuçtan tabii ki bizim için üzücü oldu. Kaybetmemize rağmen doğru yolda olduğumuzu söylemeleyim. Sonuçtan mutsusuz ama sahada gerçek bir takım gibi yer aldık. Gelecekte güçlü bir takım olacağımızın sözünü şimdiden verebilirim. Oyuncularım iradeye sahip olduklarını gösterdiler. Sezon başında herkesin aynı seviyesi yakalaması zor. Herkes farklı zaman içerisinde kampa katılıyor. Herkes anlamalı ki; bu takım hafta hafta daha iyi olacak. Kafamızı dik tutmalıyız ve çalışmamızı sürdürmeliyiz. Taraftarlarımız sahada iyi bir takım hak ediyorlar. Gün geçtikçe daha iyiye gideceğiz. Benim için güzel günler yakın."

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:23
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