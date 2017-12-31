Güçlü Türkiye için 1 trilyonluk yatırım

12 aylık sürede 1 trilyon liralık yatırım yapılacağını söyleyen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, şirketleri tarıma ve sanayi üretimine odaklanmaya davet etti.

15 Temmuz hain darbe girişimi ve ABD ile Avrupa’nın nefret saçan propagandalarına rağmen ülkemizin dört bir yanındaki yatırım hamleleri devam ediyor. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, kapasite kullanım oranlarının yüzde 80’e gelmesinin yeni yatırımları gerekli kıldığına işaret ederek, “Bu açıdan da yatırımlar çok daha iyi noktaya gelecek. Gelecek yıl kamu olarak 141 milyar liralık bir yatırım söz konusu. Özel kesimin ise, 1 trilyon liraya yakın bir yatırım yapacağını tahmin ediyoruz ki, 2018 yılında ilk kez kamu ve özel yatırımları 1 trilyon lirayı geçecek” dedi.

4 KAT ARTIŞ VAR

Özel sektör yatırımlarının 2002 yılına göre 4 kat arttığının altını çizen Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplam yatırımlar içinde özel sektörün payı yüzde 86, kamu yatırımlarının ise yüzde 14. Biz kamu olarak özellikle özel kesimin yatırımlarının hızlandırılmasının önünü açacak alanlara yoğunlaşıyoruz. Bunlar ulaşım, sağlık, baraj, gölet, sulama yatırımları olabilir. Biz özel sektörün tarıma, sanayiye daha fazla yoğunlaşmasını arzu ediyoruz.”

KALKINMA PLANI HAZİRANA TAMAM

Bakanlığın faaliyetlerine değinen Elvan, bu yılın başından itibaren 11. Kalkınma Planı çalışmalarına başladıklarını hatırlattı. Çalışmaları 2018 Haziran ayına kadar tamamlamayı öngördüklerini dile getiren Elvan, “Her detayı ele almamızın, incelemelerimizin ardından Kalkınma Planımızı TBMM’ye sunacağız” şeklinde konuştu. İthalatın yoğun olduğu ürünlerin Türkiye’de üretilmesine ve sanayinin dijitalleşmesine dönük adımlar atacaklarını vurgulayan Elvan, ‘’Bundan sonra dijital ekonomiden sık sık söz edilecek. Sanayimizin gelişen teknolojiyle dijitalleşmesini sağlayıcı birtakım tedbirleri Orta Vadeli Program’da (OVP) ortaya koyduk. Bunları teker teker hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

Organize sanayi bölgelerinde tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri kurulacağını kaydeden Bakan Elvan, ‘’İlgili organize sanayi bölgesinde bulunan sanayicilerimizin dijital dönüşümünü sağlayıcı eğitim ve danışmanlık programları uygulayacak. Her bir işletmenin dijitalleşmesini sağlayıcı bir çalışma yürüteceğiz. Böylece rekabet gücümüz daha da artacak. Maliyetlerimizi aşağı çekecek ve daha nitelikli bir insan altyapısına sahip olacağız. Yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyarak, yeni ürünlerin üretilmesi, küresel dünyanın istekleri doğrultusunda bir üretim ortamının oluşmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

BÜYÜME VE SANAYİDE İVME

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2017’nin verimli bir yıl olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, “2017’de hükümetin reformları ve özel sektörün dinamizmiyle büyümede, sanayide ve istihdamda ivme yakalandı” değerlendirmesinde bulundu. Hisarcıklıoğlu, 2018’in ekonomik anlamda daha iyi bir yıl olacağını kaydederek, “Biz iş dünyası olarak ülkemizin yarınlarından umutluyuz. 2018’in birbirimizi daha fazla anlayabildiğimiz, daha çok sevebildiğimiz, bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.