Guatemala'da yolcu otobüsü uçuruma devrildi: 8 ölü
Guatemala'da bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.25 Ocak 2018 Perşembe 11:26
Yetkililer, ülkenin kuzeybatısında, Meksika sınırına yakın San Pedro Necta kentinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığını belirtti.
Kazada en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğuna işaret eden yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.