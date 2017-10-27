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Guatemala sivil davalarda idam cezasını kaldırdı

Guatemala'da Anayasa Mahkemesi, sivil davalarda ölüm cezasını kaldırdı.

27 Ekim 2017 Cuma 10:29
Guatemala sivil davalarda idam cezasını kaldırdı

Anayasa Mahkemesinin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz yürürlüğe girecek.

Guatemala yasaları, 60 yaşından büyük ve 12 yaşından küçük kişilerin öldürülmesi, kurbanların ölümü ya da ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kaçırma olayları, devlet başkanı ya da yardımcısını hedef alan suikast girişimleri ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili bazı suçlarda ölüm cezasına izin veriyordu. Ancak Guatemala, taraf olduğu insan hakları sözleşmeleri doğrultusunda birkaç yıldır ölüm cezası uygulamıyordu.

Ceza kanunundaki ölüm cezasıyla ilgili maddelerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran hukukçulardan Jose Alejandro Valverth Flores, "Guatemala'nın ölüm cezasını uygulayan son ülkelerden biri olmasına izin veremeyiz." dedi.

Flores, Guatemala'da insan haklarına saygı göstermek için bu kararın alınmasının gerekli olduğuna inandıklarını söyledi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 10:29
  1. Guatemala
  2. ölüm cezası
  3. Anadolu Ajansı
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