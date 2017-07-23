Guantanamo-Suudi Arabistan-Bahreyn üçgeninde 13 yıl

13 yıldır Suudi Arabistan-Bahreyn-Guantanamo üçgeninde tutukluluk hayatı süren Bahreyn vatandaşı Abdullah Naimi serbest bırakıldı.



1982 yılında Bahreyn'de doğan Naimi 2001 yılının Eylül ayında kuzenini bulup ülkeye geri getirebilmek için Afganistan'a gitmiş. Ardından Pakistan sınırında Pakistan otoriteleri tarafından yakalanan Naimi Kandahar'daki ABD ordu birliklerine teslim edilmiş ve Guantanamo'ya gönderilmiş.



Yargısız olarak burada tutulan Bahreynli daha sonra Suudi Arabistan'a ve en sonunda Bahreyn'e teslim edilmiş. Naimi'nin 4 yılı Guantanamo'da, kalanı ise Suudi Arabistan ve Bahreyn'de süren 13 yıllık tutukluluk hayatı geçtiğimiz gün son buldu.

Naimi sosyal medyada paylaştığı videoda oldukça neşeli görüntüler veriyor ve "dünyadaki diğer Müslüman tutsakların da serbest kalması" temennisinde bulunuyor.



ABD medyası Naimi'nin Guantanamo'dan Suudi Arabistan'a gönderildiği ve hapiste olmadığı süreçte yeniden savaşa döndüğünü iddia etse de bu bilgi yalanlandı. Her ne kadar Bahreynli tutuklunun Afganistan'da savaştığı iddia edilse de, bu doğrultuda net bir delil bulunmuyor. İfade edilene göre Naimi, yüksek olasılıkla "Pakistan'ın ABD'ye suçsuz olarak gönderdiği, tek suçu yanlış zamanda yanlış yerde bulunmak olan" bir kişi. ABD'nin Afganistan'a askeri müdahalede bulunduğu yıllarda bölgede bulunan yabancılar, özellikle Arap ülkelerinin vatandaşları, Pakistan tarafından yakalanarak suçsuz yere ABD'ye gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.



Mepa News