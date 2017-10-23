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G.Saraylı iki oyuncu F.Bahçe soyunma odasına gitti

Galatasaray'ın iki yıldızı Bafetimbi Gomis ve Belhanda, maç sonunda Fenerbahçe soyunma odasına gitti.

23 Ekim 2017 Pazartesi 01:05
G.Saraylı iki oyuncu F.Bahçe soyunma odasına gitti

Galatasaraylı iki oyuncudan takdir alan davranış. Sarı kırmızılıların iki yıldızı Bafetimbi Gomis ve Belhanda, maç sonunda Fenerbahçe soyunma odasına gitti.

Belhanda ise Aatif Chahechouhe ile birlikte soyunma odasından sohbet edip dostça görüntülere imza atarak ayrıldı. Bein France ve ardından gazetecilere maç sonunda açıklamalarda bulunan Gomis röportajına takım elbise ile geldi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 01:05
  1. Galatasaray Fenerbahçe
  2. Bafetimbi Gomis
  3. Belhanda
  4. Fenerbahçe soyunma odası

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