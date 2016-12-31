G.Saray'a kötü haber: Satılacakken sakatlandı!

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Galatasaray'dan 2 futbolcunun kırmızı kart gördüğü, Hamit ve Chedjou'nun gönderilmesine sebep olan TuzlaSpor maçının yaraları bitmek bilmiyor. Sarı kırmızılı yönetimin göndermek istediği Cavanda, bu maçta ağır biçimde sakatlandığı için elde kaldı.

Galatasaray, 113 yıllık tarihinde en ağır hasarlı maçını 2. Lig ekibi Tuzlaspor karşısında oynadı. 2. Lig Kırmızı Grup'ta 14. sırada bulunan Tuzlaspor'un 3-2 kazanarak yılın en büyük sürprizlerinden birine imza attığı karşılaşma sonunda Galatasaray'a çıkan fatura şöyle...

İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 56. dakikasında Chedjou, 61. dakikasında Yasin Öztekin kımızı kart gördü. Sarı kırmızılı takım için son derece önemli bir isim olan Yasin'in 2 maç ceza alması bekleniyor.

CHEDJOU VE HAMİT GÖNDERİLDİ

Maçta isteksiz futboluyla dikkat çeken Aurelien Chedjou, 56. dakikada kırmızı kart görünce takımda kalma şansını tamamen yitirdi. Galatasaray yönetimi bu oyuncunun yanı sıra, maç sırasında kritik hatalar yapan Hamit Altıntop'u gönderme kararı aldı. Tuzlaspor karşılaşması iki futbolcunun Galatasaray formasıyla son maçı oldu.