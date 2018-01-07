Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arda Turan kapıları kapattı! 'Terim'le çalışmam'

Arda Turan ile yemek Mehmet Ağar'ın "Fatih Hoca'dan özür dile" sözlerine Yıldız futbolcunun "Ben Fatih Terim'le çalışmam" dediği öğrenildi.

07 Ocak 2018 Pazar 10:50
Arda Turan kapıları kapattı! 'Terim'le çalışmam'

Fatih Terim ile Arda Turan’ın aralarının bozuk olduğu herkesin malumu... Fatih Terim’in, Galatasaray’a imza attığı gün gazetecilerin Arda sorusu karşısında takındığı tavır da ortada. Arda’nın artık Barcelona’da kalmayacağı bir gerçek, gideceği takım da şimdilik meçhul.

Gazete Habertürk'ten Meriç Müldür'ün haberine göre hal böyleyken eski İçişleri Bakanı, Terim’in de yakın dostu, Mehmet Ağar’ın yılbaşı öncesi Arda ile yediği yemek ise enteresan...

Bu yemekte Ağar’ın bir büyüğü olarak Arda’ya “Senin Galatasaray’a, Galatasaray’ın da sana ihtiyacı var. Gel Fatih Hoca’dan özür dile, kırgınlık bitsin” dediği de biliniyor. Bilinmeyen ise Arda’nın cevabıydı... Elbette uzun soluklu ve detaylı bir görüşme olmuştur ama Arda’nın tek bir cümlesi her şeyi anlatıyor. “Ben Terim’le çalışmam” demiş Arda... Galatasaray kapısını kapatmış. En azından Terim olduğu sürece... (Habertürk)

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 10:50
  1. Fatih Terim
  2. Arda Turan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    G.Saray'a kapıları kapattı! 'Terim'le çalışmam'
    1. G.Saray'a kapıları kapattı! 'Terim'le..
    2. Bomba iddia! 'Ahmedinejad tutuklandı'
    3. Faciadan dönüldü! Cadde trafiğe..
    4. Sultanbeyli’de Kudüs Gecesi düzenlendi
    5. ABD'den flaş 'sonik saldırı'..
    6. Tartışma başladı: Nikah öncesi zorunlu..
    7. Çorum'da şüpheli çanta paniği!
    8. Galatasaray'da Emre Mor operasyonu
    9. Otoparkta bulduğu 20 bin lirayı..
    10. İzmir'de öğrenciler okula gidebilmek..
    11. Spot piyasada elektrik fiyatları yüzde..
    12. Milli Piyango paylaşımı başına iş..
    13. DEAŞ'a bağlı "en tehlikeli..
    14. Niagara Şelaleleri buz akıyor
    15. Yargıtay dedikodu yapan kaynanaya..
    16. Kumpasa inat yatırıma devam
    17. Balotelli'den Beşiktaş'a şok!..
    18. KKTC sandık başında
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. Gümrükçü: 2019’daki CHP iktidarı için..
    Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı
    Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
    O şehrimiz F-35 için hazırlanıyor!
    O şehrimiz F-35 için hazırlanıyor!
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    İmzalar atıldı! ASELSAN üretecek ve… Her eve yerleştirilip E-Devlet’ten takip edilecek!
    İmzalar atıldı! ASELSAN üretecek ve… Her eve yerleştirilip E-Devlet’ten takip edilecek!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 06.01.2018
    FETÖ'nün medya prensi bakın kim çıktı
    FETÖ'nün medya prensi bakın kim çıktı
    Kimse bu açıklamayı beklemiyordu… Dünya şokta… Savaşa hazır olun!
    Kimse bu açıklamayı beklemiyordu… Dünya şokta… Savaşa hazır olun!