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G.Saray basına kapalı çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'de 29 Ekim Pazar günü deplasmanda Trabzonspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

28 Ekim 2017 Cumartesi 03:22
G.Saray basına kapalı çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'de 29 Ekim Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, ısınma hareketleri ve tempolu koşuyla başlayan futbolcuların daha sonra dar alanda pas ve topa sahip olma çalışmaları yaptığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kalecilerin takımdan ayrı özel bir çalışma yaptığı duyuruldu.

Antrenmandan önce, 27 yaşına giren Badou Ndiaye'nin doğum gününün kutlandığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 03:22
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