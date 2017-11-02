Gripten sonra fırçayı değiştirin

YENİ AKİT / EVİM EVİM GÜZEL EVİM SAYFASI - Gripten sonra aynı diş fırçasını mı kullanıyorsunuz?



Havalar iyice soğumaya, hastalıklar kapıyı çalmaya başladı. Grip görülme oranları da gün geçtikçe artıyor... Gripliyken ellerinizi sık sık sıvı sabun ile yıkamaya özen gösteriyorsunuz, peki ya diş fırçanızın hijyenine aynı önemi veriyor musunuz?



Gripliyken diş macununu fırçaya değdirmeyin. Gripten sonra diş fırçanızı mutlaka değiştirin..



Diş fırçalarının üzerindeki tehlike



Grip geçiren hastalarda grip süresince kullanılan diş fırçası üzerinde bu hastalığa sebep olan virüsler bol miktarda birikir. Bakterilerden farklı olarak virüsler vücut dışında da çok uzun süre canlılıklarını sürdürebilirler ve tekrar uygun ortam bulduğunda hastalığa sebep olurlar. Bu nedenle grip olduğunuzda kullandığınız diş fırçasını hastalığı atlattıktan sonra yenisi ile değiştirmek; vücudunuzun nekahet döneminde tekrar yoğun şekilde virüslere maruz kalmasını engelleyecektir. Ayrıca grip olduğunuz sürece kullandığınız diş macununu fırçanın üzerine sıkarken tüpün ağzının fırçaya değdirilmemesi de doğru bir davranış olacaktır.



Ayrıca fotoğraftaki genç adamın kullandığı gibi köpüren diş macunu kullanmayın.



Sodyum Loril Sülfat (SLS)



Büyük ihtimalle kişisel temizlik ürünlerinde bulunan en tehlikeli madde SLS’dir. Köpürücü etkisi olduğu için diş macunlarına katılır ve macuna işe yarıyor görünümü verir. Halbuki araştırmalar deri için oldukça yıpratıcı ve zararlı etkileri olduğunu göstermiştir.



Nasıl dezenfekte edilir?



Bunların başında sirkeli karbonat yöntemi gelmektedir. Yarım su bardağı suya 2 yemek kaşığı kadar beyaz sirke ve 2 çay kaşığı kadarda karbonat ilave edilerek iyice karıştırılır. Ardından fırçalar bu karışıma sokularak yarım saat kadar bekletilir.



Düzenli olarak bunun ayda en az 1 kere yapılması tavsiye edilir.



Ayrıca aynı karışım, karbonatın tamamen erimesi şartıyla diş macunundan daha değerli bir diş beyazlatıcı ve temizleyicidir. Fırcanızı sokup çıkarın ve dişlerinizi gönül rahatlığı ile fırçalayın. Bir hafta sonra dişlerinize bakın!