Grip aşısı için 'ekim ayı' uyarısı

Prof. Dr. Topçu, "Grip aşıları her yıl ekim ayı bitmeden yapılmalı, çünkü birey 2 haftada aşının mikrobuna bağışıklık kazanarak hastalanmıyor ya da hafif bir şekilde hastalanıyor." uyarısında bulundu.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu, gripten korunmanın yolları ve grip aşısının önemi hakkında bilgiler verdi.

Grip salgınının en çok aralık-şubat döneminde görüldüğünü belirten Topçu, "Grip aşıları her yıl ekim ayı bitmeden yapılmalı. Çünkü birey 2 haftada aşının mikrobuna karşı bağışıklık kazanarak hastalanmıyor ya da hafif bir şekilde hastalanıyor." dedi.

Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu "Grip aşısının hiçbir sakıncası yok, ölü bir aşı. Koruyucu özelliği olduğu için grip aşısını öneriyoruz. Risk grubundaki sinüzit, zatürre hastaları, 65 yaş üstü bireyler, gebeler, kanser hastaları ve uzun süren kalp, şeker, böbrek gibi kronik hastalığı bulunanlar, hekimler ve sağlık çalışanlarının grip aşısı olması gerekiyor. Çünkü bu gruplarda grip ölümcül olabiliyor."

"Yumurtaya alerjisi olanlar dikkatli olmalı"

Prof. Dr. Topçu, sigara içen bireylerin grip enfeksiyonuna yakalanma riskinin daha fazla olduğuna dikkati çekerek, "Grip aşısının çok fazla yan etkisi yok. Belki enjekte edilen yerde bir kızarıklık ya da hafif bir ağrı yapabilir. Aşılar yumurtada hazırlandığı için yumurtaya aşırı alerjisi olan kişiler dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.