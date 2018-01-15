Gribi tedavi edecek 3 şifalı besin

Gribe neden olan virüs çabuk yayılan ve çeşitli enfeksiyonel hastalıkları da beraberinde getiren kuvvetli ve çabuk yayılan bir virüstür. Çabuk yayılan bu virüsle savaşmak için vücut direncimizi artırmamız gerekiyor.

Peki, bu virüsü vücudumuzdan uzaklaştırmak için neler tüketmek gerekiyor. Uzmanlarında tavsiye ettiği muhteşem üçlü olarak bilinen besinlerle hastalıkların ve virüslerin vücudunuzdan tamamen uzaklaşmasını sağlayabilirsiniz.



Ekinezya

Ekinezyanın faydaları konusunda geçtiğimiz yıllarda yapılan klinik çalışmalar olduğunu söyleyen uzmanlar, İnsanlar üzerinde yapılmış çalışmalarda görüldü ki ekinezya bitkisini çay ya da ekstratları şeklinde tüketmek, vücut direncini ciddi şekilde arttırmaya yardımcı oluyor.

Çörek otu

Geçmiş dönemlerde tıp dünyasında ilaç olarak kullanılan çörek otu sağlık açısından oldukça faydalıdır. Özellikle yoğurdun içerisinde tüketilen, yemeklerin yanında 1 avuç tüketilen çörek otu tüm zararları virüslerin vücudumuza girmesine engel olduğu bilinmektedir.

Kefir

Hastalıktan korunmanın en iyi yolunun vücut direncinin artırılması olduğunu, bunun yolunun ise doğru beslenmekten geçtiğini söyleyen Uzmanlar bu açıdan baktığımızda da özellikle doğru beslenmek adına vücut direncimizi artıran, askerlerimizin savaşmasını sağlayabilecek mekanizmayı kurmak önemli. Bunun için de kefir çok önemli bir besin maddesi.

Özellikle kış aylarında çocuklar, risk grubundaki yaşlılar başta olmak üzere, mutlaka kefir tüketmeleri gerekiyor.