Gribi hızlı atlatmak için 5 öneri

Prof. Dr. Kazkayası, "Grip, bilindiği gibi hasta kişilerin bulunduğu ortamlarda, hapşırma, öksürme yoluyla ve virüs bulaşmış ellerle temas sonrasında ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalık. Ve bir kez daha bu hastalığın mevsimine girdik. Gribe yakalandıktan sonra 5 basit uygulamayla hastalıktan en sağlıklı şekilde hızlıca kurtulabiliriz” diye konuştu.

Havalardaki sıcaklık değişimlerinin gribe davetiye çıkardığını belirten Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, "Grip ciddi derecede işgücü kaybı ve okul çağındaki çocuklarda da ders kaybına neden olmaktadır. İstirahat edilmezse hem tedavi süreci uzuyor hem de hastalığın oluşturacağı yan etki riskleri artırılmış oluyor” dedi. Grip sezonunun açılması ile birlikte Prof. Dr. Kazkayası, hem gripten korunmak hem de gribe yakalanıldığında hızlı bir şekilde hastalıktan kurtulmak için tavsiyelerde bulundu.

Egzersiz yapmak vücudu gribe karşı koruyor

Gripten korunmak için el temizliğinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, "Kirli ellerle ağız veya burnunuza temas etmeyin, el temizliğinize özen gösterin. Eğer işiniz gereği sık tokalaşmak zorunda kalıyorsanız el antiseptiklerinden kullanın” ifadelesini kullandı. Bulunduğunuz ortamın ısısının çok yüksek olmaması gerektiğini ve mutlaka vakit geçirilen ortamın havalandırılması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Kazkayası, mikroplara karşı vücudun savunma sistemini güçlendirmek için de düzenli egzersiz yapılması gerektiğini vurguladı.

Gribin tedavi sürecini hızlandırın

Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, gribe yakalandıktan sonra hızlı bir şekilde hastalıktan kurtulmak isteyenlere 5 basit tavsiyede bulundu:

1. Tedavinizi aksatmayın:

Doktorunuzun verdiği tedaviyi aksatmadan uygulamanız çok önemli. Kendi teşhisinizi kendiniz koyup gelişigüzel ilaç kullanmayın. Özellikle tedavi amacı ile alınan antibiyotiklerin faydasından çok zararı olmaktadır. Grip için reçete edilen ilaçlar; doğrudan enfeksiyona yönelik olmayıp, belirtileri düzeltmeye, hastalığın daha kolay geçirilmesine ve komplikasyonların önlenmesine yardımcı olmak içindir. Antibiyotikler değil; doktorun reçete edeceği ateş düşürücüler, burun solunumunu rahatlatan spreyler, boğaz ağrısı ve yanması için gargaralar ve pastiller, vücut direncini artırmak amacı ile vitaminler kullanılmalıdır.

2. İstirahat edin:

Bu dönemde yatağınızda yatmasanız bile kesinlikle vücudunuzu yorucu-yıpratıcı egzersiz ve hareketlerden uzak durmalı, mutlaka birkaç gün istirahat etmelisiniz. Grip ciddi derecede işgücü kaybı ve okul çağındaki çocuklarda da ders kaybına neden olmaktadır. İstirahat edilmezse hem tedavi süreci uzuyor hem de hastalığın oluşturacağı yan etki riskleri artırılmış oluyor. Hasta kişilerin istirahat etmesinin bir diğer avantajı da, çalıştıkları kurumlarda başka kişileri hasta etmeyecek ve hastalığı yaymayacak olmalarıdır.

3. Yeterli süre boyunca uyuyun:

Uyku düzeni vücut sıhhati için en önemli detaylardan biridir. Uyku esnasında, özellikle çocuklarda, hücreler yenileniyor ve melatonin hormonu salgılanıyor. Günlük ortalama 7 saat uyunması organizmanın savunma sistemini güçlendirecektir.

4. Sıvı tüketiminizi azaltmayın:

Bol su tüketin. Bitki çayları da (ıhlamur, kuşburnu, ahududu, yasemin, papatya, böğürtlen...) tüketebilirsiniz. Elbette her şeyin fazlasının zararlı olduğundan dolayı, aşırı sıvı tüketiminden de kaçınmalısınız.

5. İyi beslenin:

C vitamini vücudun savunma sistemini güçlendirdiğinden özellikle turunçgiller olmak üzere meyve tüketmeye özen gösterin. Koyu yeşil yapraklı taze sebzeleri sık sık tüketmeniz de vücut direncinizi artırmada önemli rol oynar.