Gribi bu meyve suları ile hızlıca atlatın

Doğal meyve sularının sağlıklı bir diyette özel bir yeri olduğunu kaydeden Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç meyve sularının özelliklerini ve sağlığa yararlarını anlattı ve “Sofranızdan meyve suyunu eksik etmeyin” dedi.

Gribi hızlı bir şekilde atlatmak ve bağışıklık sistemini korumak için içilmesi gereken doğal olarak elde edilmiş meyve sularını bir bir sıraladı. Prof. Dr. Neriman İnanç' a göre en sağlıklı meyve suları...

Kayısı Suyu:

Bir bardak kayısı suyu günlük A vitamini gereksiniminin 1/3’ünü karşılayacak değere sahip. Kayısıda bulunan diyet posası sadece kabızlık değil, hassas bağırsak hastalığı, apandisit, hemoroid, diş hastalıkları, şeker hastalığı, kalp hastalıkları ve kolon kanseri gibi hastalıkların oluşum riskini azaltıyor, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor.

Portakal Suyu:

Bir bardak portakal suyu günlük C vitamini ihtiyacını karşılıyor. Potasyum, folat, B1, B2, B6 vitaminleri ve çeşitli mineralleri içeren portakal suyunun, kanser hücrelerinin gelişimini önlediği ve kılcal damarları güçlendirdiği biliniyor.

Üzüm Suyu:

Üzüm suyu A, B ve C vitaminlerinden zengin olmasının yanı sıra bol miktarda potasyum ve demir içeriyor. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde vücutta oluşan serbest radikallerle savaşarak, hücrelerdeki yıpranmışlığı azaltıyor ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor.

Nar Suyu:

Kolesterol ve şekeri dengeleyerek kalp sağlığını koruyan nar suyu kanser hücrelerinin gelişmesini de engelliyor. Ayrıca bağırsak parazitlerini de düşürmede etkilidir.

Vişne Suyu:

Ateşli hastalıklara karşı güçlü bir silah olan vişnede A vitamini ve potasyum bulunur. Kandaki asitleşmeyi de temizleyen vişne suyu mide ve karaciğerin düzenli olarak çalışmasını da sağlar.

Elma Suyu:

Elma bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olan B3, E vitamini ve potasyum içeriyor. Kan şekerini kontrol altında tutan elma suyu baş ağrısına da iyi geliyor.