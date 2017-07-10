Gri listedeki terörist neden teslim olduğunu açıkladı

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak'ta konuşlu Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesine bağlı Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde başlatılan operasyon devam ediyor.

Güvenlik güçlerinin 12 Haziran'dan itibaren sürdürdükleri "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu" kapsamında 11 terörist teslim oldu. Bunların arasında bölücü terör örgütünün sözde Besta cephesi hareketli takım komutanı Resul Guyi kod adlı Orhan Bilen de yer aldı.

İçişleri Bakanlığının "Aranan terörist" listesinde gri kategoride yer alan Bilen, silahsız olarak 23'üncü Motorlu Piyade Alay Komutanlığının konuşlu olduğu Doğan Ana Üs Bölgesine geldi. Ellerini kaldırarak güvenlik güçlerinin talimatlarını yerine getiren terörist üs bölgesindeki askerler tarafından teslim alındı.

Bilen ilk ifadesinde teslim olan teröristlere yönelik haberleri radyodan dinlediğini, bunlardan etkilendiğini, "teslim olan teröristlerin öldürüldüğü"ne yönelik propagandaya inanmadığı için devlete sığındığını ve örgütün zulmünden kaçtığını belirtti.

Öte yandan operasyon kapsamında bugüne kadar 14 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.