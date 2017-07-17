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Gregory van der Weil'e Premier Lig'den talip çıktı

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Wiel'le Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın ilgilendiği öğrenildi. Teknik Direktör Frank de Boer'un isteği doğrultusunda Hollandalı futbolcuyu transfer listesine alan Palace'ın, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:02
Gregory van der Weil'e Premier Lig'den talip çıktı

Crystal Palace Teknik Direktörü Frank de Boer, Robin van Persie'nin ardından Fenerbahçe'nin bir başka Hollandalı oyuncusu Gregory van der Wiel'i de istiyor.

İki hafta önce yönetime Van Persie'nin alınması için talepte bulunan Frank de Boer, şimdi de sarı-lacivertlilerin kadro dışı bıraktığı Gregory van der Wiel'in alınmasını istedi.

Crystal Palace yönetimi, bu transferi düşük maliyetle bitirmek için Gregory van der Wiel'den bonservisini almasını talep ediyor.

Hazırlıklarını takımdan ayrı olarak sürdüren Hollandalı futbolcunun bu transferdeki en büyük engeli yıllık ücreti.

  • Geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain'den Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzalayan Gregory van der Wiel, beklentileri karşılayamamıştı.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:02
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