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Gram altına talep arttı

Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte gram altına talep arttı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:39
Gram altına talep arttı

Yaz aylarında düğün ve sünnet cemiyetlerinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar gram altına yöneldi. Geçen haftaya göre gram altının fiyatında 2 liralık artış yaşandığını vurgulayan Ahmet Bilgen, “Altın fiyatları şu anda seviyenin altında, kimse ne olacağını bilemez. Katar olayları yüzünden 2 liralık bir artış oldu. Alım gücü düşük, insanlar gram altını tercih ediyor” dedi.

Esnaflığın insanlarla iyi iletişim gerektirdiğini kaydeden Bilgen, “İlla benim müşterim olmasına gerek yok. Hafta sonu olduğu zaman 20-30 tane cemiyet geziyor, bağımı her zaman dinamik tutmaya çalışıyorum, bu yüzden satışlarımdan memnunum” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıllara göre altının gramının düştüğünü vurgulayan Ahmet Bilgen, bugünkü fiyatın 139 lira olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:39
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