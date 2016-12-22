Cloudflare

Gram altın 128 liranın altında seyrediyor

Altının gram fiyatı, 128 liranın altında yatay bir seyir izliyor.

Gram altın 128 liranın altında seyrediyor
Eklenme: 22 Aralık 2016, 10:37
Bu haber 3.142 kez okundu

İstanbul Kaplıçarşı'da dün 129 lira sınırına kadar çıkan gram altın, bu seviyelerde tutunamayarak düşüşe geçti ve günü yüzde 0,56 azalışla 127,7 liradan tamamladı.

Uluslararası piyasada Noel ve yılbaşı tatilleri öncesinde düşen işlem hacimlerinin etkisiyle sakin bir seyir izleyen altının ons fiyatı ve döviz kurları altının gram fiyatının da 127 - 129 lira bandında dengelenmesine neden oldu. Saat 10.15 itibarıyla gram altın 127,8 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 211, Cumhuriyet altını 863 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise geçen hafta başından bu yana içinde olduğu 1.125 - 1.140 dolar bandı içindeki hareketine devam ederek şu dakikalarda 1.130 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

  1. AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatında düşüşlerin devam edebileceğini belirterek, "Altının ons fiyatında yükselişlerin kalıcı olabilmesi için 1.140 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyordu. Uluslararası piyasalardaki sakin seyir ve yurt içinde dolar kurunda yaşanabilecek geri çekilmeler altının gram fiyatını olumsuz yönde etkileyeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Altının gram fiyatının olası yükselişlerinin 130 lira ile sınırlı kalabileceğine dikkati çeken Memiş, bugün 127-128 lira bandında işlemler gerçekleşebileceğini kaydetti.

Memiş, bugün ABD'de başta büyüme olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğine değinerek, altının ons fiyatının 1.125-1.135 dolar bandı içindeki dalgalı seyrini sürdürebileceğini ifade etti.

 
EtiketlerİstanbulABDMemUlusKapalıçarşı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • ABD'li elçiden Türkiye'ye 'dinsizlik' tavsiyesi
  • Teröristbaşı Gülen'den tehdit gibi açıklama!
  • Trump'tan tehlikeli çağrı!
  • CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü
  • Halep'ten tahliyeler tamamlandı!
  • Suikastçının anne ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
  • Emekliye büyük müjde! Kabul edildi
  • CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini ödersiniz!
  • Türkiye, El Bab'tan çekiliyor mu? TSK açıkladı!
  • Flaş açıklama: Karlov'a saldırmak Rusya'ya...
  • Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı!
  • Türkiyeli Müslümanları temsilen FETÖ imamını çağırdılar!
  • Bahçeli'den kritik açıklama: Ne pahasına olursa...
  • İşte elçi suikastının dakika dakika anatomisi!
  • 'Derhal terk etsinler'
  • Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
  • İşte sözün bittiği o kare
  • TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
  • Erdoğan: Durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz
  • El Bab operasyonu ile ilgili flaş sözler: Rusya, ABD, İran, Katar…
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Emeklilerin beklediği düzenleme kabul edildiEmeklilerin beklediği düzenleme kabul edildi

30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 tam…

Emekliye büyük müjde! Kabul edildiEmekliye büyük müjde! Kabul edildi

30 yıldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasına rağmen, 30 tam…

Bakan Zeybekci, 'Gümrük Birliği' için tarih verdi!Bakan Zeybekci, 'Gümrük Birliği' için tarih verdi!

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini 2017'nin ilk çeyreğinde resmi olarak bitirmek…

Türk finans sistemi AB eşdeğeri sayıldıTürk finans sistemi AB eşdeğeri sayıldı

Avrupa Komisyonu'nun kabul ettiği Kredi Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar Hakkında…

Ilgaz Tüneli 26 Aralık'ta hizmete giriyorIlgaz Tüneli 26 Aralık'ta hizmete giriyor

Başbakan Binali Yıldırım "26'sında (Aralık) Pazartesi günü, yine Türkiye'nin büyük…

ASELSAN'dan 175,6 milyon dolarlık sözleşmeASELSAN'dan 175,6 milyon dolarlık sözleşme

Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında "Hava Savunma Erken İkaz…

KOSGEB faizsiz kredi başvurularında son gün! Nasıl başvurulur?KOSGEB faizsiz kredi başvurularında son gün! Nasıl başvurulur?

KOSGEB sıfır faizli kredi başvurusu sona erdi. Türkiye genelinde 300…

'Bu çok sevinçli önemli bir haber''Bu çok sevinçli önemli bir haber'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "AB Ticaret Komiseri Malmström telefonla aradı…

2017 asgari ücret fiyatları belli oldu mu?2017 asgari ücret fiyatları belli oldu mu?

2017 asgari ücret fiyatları belli oldu mu? 2017 yılına artık…