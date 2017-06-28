Şehitten geriye bu görüntüler kaldı

Hakkari Şehidi Özel Harekatçı Dündar'dan Geriye Atış Talimi Yaptığı Görüntüler Kaldı 2 saat önce

Hakkari'de çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Özel Harekat Polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar'dan geriye sosyal medyada paylaştığı atış talimi görüntüleri kaldı.

Hakkari'nin Oğul Köyü yakınlarında çıkan çatışmada PKK'lı teröristlerce şehit edilen 25 yaşındaki Özel Harekat Polisi Muhammet Ali Mevlüt Dündar'dan geriye sosyal medyada paylaştığı görüntüler kaldı.

BİR ŞERİT MERMİYİ SARSILMADAN BOŞALTTI

Şehit Dündar'ın kendi instagram hesabında paylaştığı görüntülerde görev bölgesinde yaptığı atış talimleri yer alıyor. Paylaşılan görüntülerde Dündar, zırhlı aracın üzerine çıkarak otomatik silahla ateş edip şarjörü tamamen bitiriyor. Başka bir görüntüde tabanca ile atış poligonunda talim yapan Dündar'ın, spor yaparken paylaştığı görüntülerde dikkat çekiyor.