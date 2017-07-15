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“Gözü ‘Kara’ Pehlivan” ilk turda rakibini tuş etti

656’ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara, ilk turda rakibi Ahmet Selbest’i puanlamada tuş etti.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:18
“Gözü ‘Kara’ Pehlivan” ilk turda rakibini tuş etti

656’ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivan ilk tur müsabakaları Sarayiçi Er Meydanında başladı. 60 Başpehlivan dualı çayırda bir üst tura çıkmak için mücadele etti. Geçen yılın başpehlivanı Recep Kara rakibi Ahmet Selbest’i puanlamada tuş ederek bir üst tura yükseldi.

Kırkpınar’ın altın kemer yolunda güreşseverler tarafından favori gösterilen isimlerden Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz, Ali Gürbüz, Fatih Atlı, Orhan Okulu, İsmail Balaban ve son şampiyon Recep Kara birbirleri ile eşleşmezken, Başpehlivan ikinci tur güreş müsabakalarının saat 15.30’da başlaması tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:18
  1. Fatih
  2. Saray
  3. Bala
  4. Kırkpınar
  5. Balaban
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