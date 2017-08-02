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Göztepespor'da 8 ayrılık birden!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'de 4 futbolcu takımdan gönderilirken, 4 oyuncu da kiralık olarak başka takımlara verilecek.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:09
Göztepespor'da 8 ayrılık birden!

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre yeni sezon hazırlıklarını İzmir'de sürdüren sarı-kırmızılı ekipte, geçen sezon kadroda yer alan isimlerden Leo Schwechlen, Lokman Gör, Jean Jacques Gosso ve Murat Akın ile yollar ayrıldı. Canberk Dilaver, Prince Segbefia, Fethi Özer ve Emre Can Coşkun ise başka takımlara kiralanacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, şimdiye kadar 8'i yabancı olmak üzere 13 ismi kadrosuna dahil etti.

Fransa'nın Bastia takımından Axel Ngando, Kasımpaşa'dan Andre Castro, Gaziantepspor'dan Nabil Ghilas, İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibinden Ezequiel Oscar Scarione, Medipol Başakşehir'den Rajko Rotman, İngiltere'nin Newcastle United takımında Yoan Gouffran, Portekiz'in Sporting Lizbon takımından Beto'yu transfer eden Göztepe, Fransa'nın Lorient ekibinden Mathieu Peybernes'i de kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu isimler dışında Gençlerbirliği'nden Selçuk Şahin, Galatasaray'dan Sabri Sarıoğlu, Fenerbahçe'de Hakan Çinemre ve Gaziantepspor'dan Serkan Bakan ile Doğanay Kılıç'ı transfer etti.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:09
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