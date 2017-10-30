Göztepe'nin yeni stadına ruhsat vermeyen belediye başkanı konuştu

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, inşaat ruhsatı verilmeyen Alsancak Stadı ile ilgili, "Kanunen statlarda otopark yeri ayrılmak zorunda. 13 bin kişilik Alsancak Stadı'nda sadece 21 araçlık otopark yeri ayrılmış." dedi.

Pekdaş, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, statlar yapılırken yönetmelikte her 30 kişiye bir otopark yerinin ayrılması gerekli olduğunu ancak Alsancak Stadı için buna uyulmadığını ileri sürdü.

Göztepe Stadı Projesi'nde yeteri kadar otopark yeri ayrıldığı için böyle bir sorunun yaşanmadığını ve ruhsat verdiklerini belirten Pekdaş, şöyle konuştu:

"Alsancak Stadı ile ilgili gelen projede otoparkları yoktu. Kanunen statlarda otopark yeri ayrılmak zorunda. 13 bin kişilik Alsancak Stadında sadece 21 araçlık otopark yeri ayrılmış. Türkiye'de yapılan diğer statların hepsinde otopark var. Örneğin Antalya stadı 33 bin kişilik bin 200 adet otopark var. İddia ediyorum niyetleri oraya stat yapmak değil. Niyetleri kaçmak ama biz burada sürece onlar oraya o stat yapılacak. Oraya alışveriş merkezi yaptırmayacağız."

Pekdaş, projeyi reddetmediklerini kanuna uygun düzeltilmesini istediklerini sözlerine ekledi.