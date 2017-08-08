Göztepe’nin Süper Lig’deki sponsoru yeniden Mahall Bomonti

Türkiye’nin iki önemli markası işbirliği anlaşmalarını sürdürme kararı aldı. Türkiye ekonomisine yön veren gruplardan, dev inşaat ve enerji projelerini imza atan Türkerler Holding, Türkiye’ye uluslararası alanda ilk başarıları kazandıran, yıllar sonra yeniden Süper Lig’e yükselen Göztepe Spor Kulübü ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi. Anlaşma, Türkerler Holding’in Mahall Bomonti İzmir projesinin tanıtım ofisinde şampiyonluk kupasının önünde düzenlenen basın toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker ve Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil tarafından imzalandı. Törende Türkerler Holding yöneticileri, Göztepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin bayır, Musa Çam, Özcan Purçu, teknik heyet ve futbolcular hazır bulundu.

Anlaşmaya göre, Göztepe, sezon sonuna kadar tüm resmi lig, Türkiye kupası ve özel müsabakalarında formaların göğüs bölümünde Türkerler Holding’in İzmir’deki gayrimenkul yatırımı “Mahall Bomonti İzmir” logolu formasıyla çıkacak.

“İlk hedef tamam sıra Avrupa’da”

Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, “Geçtiğimiz yıl işbirliği anlaşmasını imzalarken, ‘İlk hedef Süper Lig ardından uluslararası başarı’ demiştik. İlk adım büyük bir başarıyla tamamlandı. Şimdi sıra Avrupa’da” dedi.

Büyük bir heyecanla Göztepe’nin yanında olmaya ve desteklemeye kararlı olduklarını kaydeden Türker, “Biz Göztepe’ye inandık. Göztepe’nin Mahall Bomonti İzmir logolu formasıyla hedefleri birer birer gerçekleştireceğinden hiç şüphe duymuyorum. Avrupa’da başarıları getiren ilk spor kulübüdür. Köklü geçmişi, seyircisi ve zaferleriyle İzmir’i İzmir yapan değerlerden biri olan Göztepe’nin yanında olmaya, İzmir’in güzelliklerine güzellik katmaya devam edeceğiz. Bize bu mutluluğu yaşattıkları için Mehmet Sepil kardeşimi, teknik heyeti ve futbolcu kardeşlerimi bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Sepil: “Türkerler ve Mahall Bomonti İzmir’le daha güçlüyüz”

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, geçen sene başladıkları işbirliğinin Süper Lig’e taşınmasından son derece memnun olduklarını kaydederek, “Amacımız Türkiye takımı olmak. Göztepe Spor Kulübü, Türkerler ve Mahall Bomonti İzmir’in desteğiyle şimdi daha güçlü. Göztepe’nin bu yükseliş sürecinde yanımızda olan dostum Kazım Türker’e bir kez daha teşekkür ediyorum. Oluşturacağımız sinerjiyle İzmir’e, Göztepelilere büyük mutluluklar yaşatacağımıza hiç şüphe duymuyoruz” diye konuştu.