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Göztepe'de Segbefia'yı gönderdi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Togolu futbolcu Kossi Prince Segbefia ile yollarını ayırdı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 18:35
Göztepe'de Segbefia'yı gönderdi

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Prince Segbefia ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

TEŞEKKÜR EDİLDİ
Süper Lig'e yükselen kadroda yer alan Segbefia'ya emeklerinden dolayı teşekkür edilirken, kariyerinde başarılar dilendi.

2016-2017 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Togolu orta saha oyuncusu, bu sezon sadece Batman Petrolspor'la oynanan Türkiye Kupası maçında forma giymişti.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 18:35
  1. goztepe
  2. Göztepe Kulübü
  3. Prince Segbefia
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