Göztepe'de Segbefia'yı gönderdi

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Prince Segbefia ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

TEŞEKKÜR EDİLDİ

Süper Lig'e yükselen kadroda yer alan Segbefia'ya emeklerinden dolayı teşekkür edilirken, kariyerinde başarılar dilendi.

2016-2017 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Togolu orta saha oyuncusu, bu sezon sadece Batman Petrolspor'la oynanan Türkiye Kupası maçında forma giymişti.