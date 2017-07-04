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Göztepe transfer bombasını patlattı!

Göztepe, son olarak Fransa ekibi Bastia forması giyen Axel Ngando ile 3 yıllık sözleşme imzaladık.

04 Temmuz 2017 Salı 15:57
Göztepe transfer bombasını patlattı!

İşte Göztepe'den yapılan resmi açıklama:

Son olarak Fransa ekibi Bastia forması giyen Axel Ngando ile 3 yıllık sözleşme imzaladık.

13 Temmuz 1993 tarihinde Paris'te dünyaya gelen Ngando, Rennes altyapısında forma giydikten sonra yine aynı takım ile profesyonel futbol hayatına adım attı. 2013 yılında ülkemizde gerçekleşen U20 Dünya Kupasında Fransa forması altında 5 maça çıkan Ngando, 2013/2014 sezonunda Auxerre, 2014/2015 sezonunda ise Angers takımlarında forma giydi.

2015-2016 sezonunda Bastia'ya transfer olan Ngando burada son 2 sezonda 46 maçta görev aldı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 15:57
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