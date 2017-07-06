Göztepe transfer bombasını patlatıyor!

Orta sahanın solu ve forvette görev yapan Fransız yıldızın transferini bizzat Başkan Mehmet Sepil'in isteyip ilgilendiği belirtildi. Daha önce Caen ve Bordeux formalarını giyen, son 5 sezondur Newcastle'da oynayan 31 yaşındaki Gouffran'ın bu hafta İzmir'e gelmesi bekleniyor. Newcastle United, geçen sezon Championship'i zirvede bitirip bir yıl aradan sonra Premier Lig'e dönerken Gouffran, 39 maçta 5 gol, 3 asistle oynadı.

Bourdeux'ta forma giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde de boy gösteren Yoan Gouffran, yeşil sahalarda süratinin yanı sıra çim alerjisiyle de biliniyor. Alerji sorununa karşı sürekli ilaç kullanan futbolcunun transferini yüzde 90 oranında bitiren yönetim, Fransız yıldız oyuncuyu Avusturya kampına yetiştirmeyi hedefliyor.

Sarı kırmızılılarda futbolcu izleme komitesinde yer alan eski teknik direktörlerden Mustafa Fedai, listedeki bir Fransız stoperi takip etmek için İsveç'e gitti. Antrenmanlarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe, 1 hafta daha İzmir'de çalıştıktan sonra 14 Temmuz'da Avusturya'ya kampa gidecek.