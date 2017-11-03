Göztepe: TFF kantarın topuzunu kaçırdı

Papatya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kulüp başkanı Mehmet Sepil'in annesi Aliye Sepil'in vefat ettiğini hatırlatarak, Aliye Sepil'e Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi. Torbalı'da kuracakları altyapı tesisi için planladıkları töreni bu nedenle ertelediklerini kaydeden Papatya, Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş'ı konuk edeceklerini söyledi.

Papatya, Beşiktaş karşısında en iyi sonucu almak için mücadele edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bütün ligi aynı düzeyde oynamak mümkün değil, inişler, çıkışlar olabilir. Böyle bir maçta çıkış olursa daha keyifli olur. Biz 11. haftada veya 12. haftada nerede olduğumuzla değil 34 hafta sonunda nerede olacağımızla ilgili mücadelemizi sürdürüyoruz. Beşiktaş maçını iyi neticeyle bitireceğimizi düşünüyorum."

TFF kantarın topuzunu kaçırmış halde

Ligde ilk devrede kalan 7 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacaklarını aktaran Papatya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraftarımızdan rica ediyorum; provokasyonlara kapılmasınlar. Kulübe ceza getirebilecek davranışlardan uzak dursunlar. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) son dönemde kantarın topuzunu kaçırmış halde, çok ciddi cezalar verilmeye başlandı. Biz ceza almadık ama almayalım da. Ligin en centilmen takımıyız, taraftarımızın tribün şovları, stadımızın ölçeği dahilinde ses getiriyor. bazen onları seyrederken maçı kaçırıyorum. Buna zarar gelmesin, gelmeyeceğini de düşünüyorum."

Papatya, bir gazetecinin Kasımpaşa maçında kart görerek cezalı duruma düşen Adis Jahovic'e bir ceza verilip verilmeyeceğinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Adis bizim evladımız, bazen aileler yaramazlık yapan çocuklarına ceza verirler. Adis'e özel bir ceza değil ama ceza yönetmeliğimize göre 4. sarı kartını gördüğü için bir ceza alacak. Ancak kulüp başkanımız Mehmet Sepil yurt dışından yeni döndü. Önümüzdeki hafta her şeyi değerlendiririz."