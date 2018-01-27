Göztepe - Kayserispor maçı berabere tamamlandı
Spor Toto Süper Ligin 19. haftası Göztepe -Kayserispor'u konuk etti.27 Ocak 2018 Cumartesi 19:55
Spor Toto Süper Ligin 19. haftası Göztepe, Kayserispor maçı 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Konuk takım maçın 20'nci dakikasında Badji'nin golüyle öne geçerken, 72'nci dakikada Tayfur tabelayı eşitledi. Müsabakanın 76'ncı dakikasında ise Kayserispor'dan Kana Bıyık kırmızı kart gördü. Ayrıca maçın sonunda Kayserisporlu Badji, kırmızı kart gördü.
STAT: Bornova
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
GÖZTEPE: Beto - Tanju, Schwechlen, Kosanovic, Traore, Halil (Dk. 60 Sabri), Poko, Selçuk (Dk. 89 Ömer), Gouffran (Dk. 60 Tayfur), Castro, Jahovic
KAYSERİSPOR: Lung - Lopes, Kucher, Kana Bıyık, Atila, Güray (Dk. 64 Amorim), Badji, Espinoza, Mendes (Dk. 78 Sapunaru), Deniz, Umut (Dk. 89 Kravets)
GOLLER: Dk. 20 Badji (Kayserispor), Dk. 72 Tayfur (Göztepe)
SARI KARTLAR: Dk. 17 Kucher, Dk. 41 Deniz, Dk. 45+1 Atila, Dk. 48 Kana Bıyık, Dk. 90 Badji (Kayserispor), Dk. 63 Poko (Göztepe)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 76 Kana Bıyık, Badji (Maç sonu) (Kayserispor)