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Göztepe ile Osmanlıspor maçında gol düelosu

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftasında Göztepe ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Gol düellosunda kazanan çıkmadı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 20:05
Göztepe ile Osmanlıspor maçında gol düelosu

Osmanlıspor, 1 puanı son dakikada kazandığı penaltıyı gole çevirerek kurtardı. Karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona erdi.
7. dakika Özer Hurmacı'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
23. dakika ceza sahası dışı sağ çaprazından Goufran’ın pasıyla kale önünde topla buluşan Demba Ba, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
33. dakika Demba Ba ceza sahası içerisinde çalımın ardından rakip kaleyi yokladı, Karcemarskas golü son anda önleyerek topu kornere çeldi.
35. dakika sağ kanattan Castro'nun içeri çevirdiği topa Gouffran'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
43. dakika Vrsajevic'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı ortada ön direkte Kosanovic'in uzaklaştırmak istediği top Özer Hurmacı'nın önünde kaldı. Özer'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

48. dakikada Osmanlıspor baskısı sonucu Serdar ceza sahası dışında topla buluştu. Serdar'ın şutunu Beto kurtardı.
53. dakikada Andre Castro ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Karcemarskas'ta kaldı.
59. dakikada Savunma arkasına sarkan Umar Aminu, kalesinden çıkan Beto'dan sıyrıldı ve pasını ceza sahasında boş olan Cikalleshi'ye verdi. Cikalleshi tek vuruşla topu ağlara gönderdi.
72. dakikada Gouffran ceza sahası dışında taopla buluştu ancak müsait pozisyonda şutunu çekmedi ve pasını Selçuk'a verdi. Selçuk'un şutu dışarı gitti.
76. dakikada Demba Ba'nın vuruşu direkten döndü.
78. dakikada Umar Aminu ceza sahasında Beto'dan sıyrıldı ve dar açıdan vuruşunu yaptı. Wallace Reis son anda müdahale etti ve topun ağlara gitmesine izin vermedi.
80. dakikada Adama Traore top dışarı çıkmadan içeri çevirdi. Ön direkte Andre Castro'nun vuruşu zayıf kaldı kaldı.
84. dakikada Andre Castro'nun pasında Gouffran şutunu çekti, yakın mesafeden Karcemarskas kurtardı. Seken topu Castro tamamladı ve takımını tekrar öne geçirdi.
90+5. dakikada Osmanlıspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Cikalleshi skoru 3-3'e getirdi.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 20:05
  1. Spor Toto Süper Lig'de 21. haftası
  2. Osmanlıspor
  3. Göztepe

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