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Göztepe, Ghilas'la güldü!

Sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Göztepe, özel maçta Çekya temsilcisi Jablonec'i 2-1 mağlup etti.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:49
Göztepe, Ghilas'la güldü!

Milles sahasındaki karşılaşmaya Günay Güvenç, Canberk Dilaver, Tanju Kayhan, Leo, Trtovac, Castro, Selçuk Şahin, Scarione, Halil Akbunar, Jahovic ve Ghilas ilk 11'iyle başlayan Göztepe'de denenmek üzere kampta bulunan 31 yaşındaki Sırp savunma oyuncusu Jasmin Trtovac da forma şansı buldu.

29. dakikada Ghilas'ın golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı ekip, bir dakika sonra Martin'in golüne engel olamadı.

İlk yarısı 1-1 tamamlanan müsabakanın 72. dakikasında Ghilas'la bir gol daha bulan Göztepe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:49
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