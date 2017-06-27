Göztepe, Genoa ile karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Göztepe’nin hazırlık kampında oynayacağı özel maçların programı netleşmeye başladı. Sezonu 3 Temmuz’da Göztepe Adnan Süvari Tesisleri’nde açtıktan sonra 14 Temmuz’da Avusturya’da kampa girecek olan sarı-kırmızılılar, burada İtalya Serie A ekibi Genoa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 19 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

24 Temmuz’a kadar çalışmalarını Avusturya’da sürdürecek olan Göztepe’nin en az 3 hazırlık karşılaşması oynayacağı öğrenildi.