Cloudflare

Göztepe geçen sezonu şimdiden yakaladı!

TFF 1. Lig'de ilk 16 haftalık bölümü 9 galibiyetle tamamlayan Göztepe, geçen sezon 34 maçlık maratonda 9 maçtan 3 puanla ayrılmıştı.

Göztepe geçen sezonu şimdiden yakaladı!
Eklenme: 26 Aralık 2016, 11:44
Bu haber 1.084 kez okundu

Ligde ilk bölümde 16 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan lider İzmir temsilcisi, 27 gol atıp, kalesinde 16 gol gördü. Sarı-kırmızı ekip, geçen sezon 34 maçlık periyotta 9 galibiyet elde edebilmişti.

Yüzde 56,3'lük galibiyet oranı yakalayan Göztepe, profesyonel liglerdeki en başarılı 6. sezonunu geçiriyor. Sarı-kırmızılı ekip, yüzde 73,5 galibiyet oranına ulaştığı 1990-1991 sezonunda 2. Lig B Grubu'nda ikinci sırayı elde etmişti ancak o zamanki adıyla 1. Lig'e (Süper Lig) çıkamamıştı.

TFF 1. Lig'de mücadele ettiği son 4 sezonda geçen yıl ilk 16 haftada 26 puan toplayan İzmir temsilcisi, 2012-2013'te 15, 2003-2004 ve 2011-2012 yıllarında ise on sekizer puana ulaşmıştı.

Göztepe, 2016 yılının son karşılaşmasında Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda 28 Aralık Çarşamba günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

 
EtiketlerBİRİNCİ LİG HaberleriBİRİNCİ LİG
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • "Gülen akıl hastanesine götürüldü"
  • El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan
  • FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...
  • Halep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladı
  • Terör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştiler
  • Anayasa teklifinin ilk maddesi kabul edildi!
  • Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...
  • Bakandan asgari ücret açıklaması: Yeterli değil!
  • Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'
  • Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...
  • Obama’dan flaş iddia: Eğer bir kez daha…
  • Bakan Nabi Avcı: İmam hatip okulları bir halk hareketidir
  • Uçağın düşüş nedeni şok etti!
  • İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.
  • Terör örgütü PKK'dan Barzani'ye cevap
  • Hacı olmak için Mekke'ye giden Yahudi! Şok!
  • Nazarbayev: Görüşmeler tamamlandı, biz hazırız!
  • Bakan Müezzinoğlu'ndan flaş asgari ücret açıklaması!
  • Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler
  • Kahraman asker anlattı: DEAŞ'lı teröristler korkudan...
  • 'Son bir çarpışma bizi bekliyor!'
  • 'Batıdan başlayarak tüm dünyaya yayılıyor'
  • Başbakan: Ders almadıysanız beterini görürsünüz
  • Gülen hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe, transferde ilk bombayı patlatıyorFenerbahçe, transferde ilk bombayı patlatıyor

Emenike'nin Spartak Moskova'ya kiralanmasına izin veren Fenerbahçe, transferdeki ilk bombayı…

16 yıl aradan sonra… Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilginç an16 yıl aradan sonra… Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilginç an

Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında…

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe '5'e gidebilirRıdvan Dilmen: Fenerbahçe '5'e gidebilir

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısını yorumladı.

2016’nın en iyi hakemleri seçildi. Bir tane Türk hakem var...2016’nın en iyi hakemleri seçildi. Bir tane Türk hakem var...

İngiliz hakem Mark Clattenburg, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu…

İspanyollar Cüneyt Çakır ile dalga geçti!İspanyollar Cüneyt Çakır ile dalga geçti!

İspanyol "As" gazetesi Çaykur Rizespor – Osmanlıspor maçında Cüneyt Çakır’ın…

Trabzonspor öncesi Fenerbahçe'ye ikinci şok!Trabzonspor öncesi Fenerbahçe'ye ikinci şok!

Fenerbahçe'de Van Persie'den sonra Volkan Şen'in de ağrıları nedeniyle Trabzonspor'a…

Türkiye'de stat devrimiTürkiye'de stat devrimi

Türk futbolu, son yıllarda arka arkaya açılışları yapılan modern statlarıyla…

FIFA'dan sonuç alamadı CAS'a gidiyor!FIFA'dan sonuç alamadı CAS'a gidiyor!

Milli Takım'da forma giymek için başvurduğu FIFA’dan olumsuz yanıt bekleyen…

Galatasaray'da hiçbir futbolcuya teklif yok!Galatasaray'da hiçbir futbolcuya teklif yok!

Galatasaray'da ara transfer öncesi hiçbir oyuncuya resmi teklifin olmadığı aktarıldı.