Yeni sezon hazırlıklarını sağlam bir şekilde tamamlayan iki takımda, Süper Lig'e bomba gibi başlamak istiyor. Geçtiğimiz sezon oynadığı futbol ile Süper Lig'e çıka Göztepe önemli takviyelerle takımı güçlendirdi. Kuşkusuz en dikkat çeken transferi Sabri Sarıoğlu oldu. Öte yana Fenerbahçe Aykut Kocam'an eşliğinde bu sezon dört yıldızı takmak istiyor.

Peki Göztepe Fenerbahçe ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Futbol severlerin merakla beklediği Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Spor Toto Süper Lig birici haftası oynanacak Göztepe Fenerbahçe maçı ile ilgili detayları...

Göztepe Fenerbahçe maçı hangi gün tam saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig 1. hafta mücadelesi Göztepe Fenerbahçe maçı 12 Ağustos Cumartesi günü, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele İzmir'in Bornova Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.