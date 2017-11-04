Göztepe-Beşiktaş maçı için bin polis, yüzlerce güvenlik

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın başkanlığında yapılan toplantıda, Bornova Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak Göztepe-Beşiktaş maçında alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Stattaki güvenlik önlemleri kapsamında, yaklaşık bin polis ve 390 özel güvenliğin görev yapacağı, karşılaşma öncesi stadyum dışı ve içinde sıkı tedbirler alınacağı belirtildi. Karşılaşmaya alkollü taraftarların, havai fişek, maytap ve meşale gibi yanıcı ve yakıcı madde bulunduranların alınmayacağı, bu maddeleri taşıyanlarla, kötü tezahürat yapanlar hakkında 6222 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem uygulanacağı kaydedildi.