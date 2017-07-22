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Göztepe Altınordu'yu Süper Lig'e çağırdı

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe ile TFF 1. Lig takımı Altınordu arasında sosyal medyada dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:37
Göztepe Altınordu'yu Süper Lig'e çağırdı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'ya sürpriz bir mesaj gönderdi.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabından Altınordu Kulübü etiketlenerek yapılan paylaşımda, Süper Lig kastedilerek "Gençler, siz de gelin daha süper olsun" ifadelerine yer verildi.

Altınordu da Göztepe'nin bu mesajına, "İyi dilekler için teşekkürler Goztepe. Her şey çok güzel olacak ve hep beraber süreceğiz motoru maviliklere" karşılığını verdi.

İki İzmir ekibinin sosyal medyadaki bu diyaloğu taraftarlar tarafından takdir topladı.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:37
  1. İzmir
  2. Altınordu
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