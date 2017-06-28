Gözlerini bile kırpmadılar! Saçlarını geriye doğru çekip…
Terör örgütü IŞİD Afganistan'da çekilen bir infaz videosunu paylaştı. Görüntülerde bu kez infazcılar çocuk. Kan donduran videoda iki küçük erkek çocuğu elleri arkadan bağlı iki kişiyi başlarına sıktıkları kurşunla öldürüyor.28 Haziran 2017 Çarşamba 12:15
Şoke eden görüntüler bu kez Afganistan'dan geldi. IŞİD tarafından mahkum edilen ve casus olduğu iddia edilen iki kişi başlarından vurularak öldürüldü.
Ancak infazcılar bu kez ne iri yarı yapısıyla ne de İngiliz ya da Fransız aksanlarıyla dikkat çekti. Bu kez infazcılar küçük birer çocuktu.
Terör örgütü IŞİD'in yetiştirdiği, beyinlerini yıkadığı çocuklar gözlerini kırpmadan önlerinde diz çökmüş ve elleri arkadan bağlı halde duran iki kişiyi öldürdü. Üstelik infaz edilenler de çocuk yaşta.
Terör örgütü tarafından yayınlanan bir diğer videoda ise IŞİD bayrağının dalgalandığı bir yerde ellerinde ağır silahlar olan yüzleri açık halde 4 IŞİD'li yerde diz çökmüş haldeki 3 kişiyi infaz ediyor.