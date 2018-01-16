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Gözlerin çevrildiği İncirlik Üssü'nde yoğunluk!

Suriye'deki gerginliğin ardından gözlerin çevrildiği İncirlik Üssü'nde, 11 kargo uçağı, apronda park halinde görüldü.

16 Ocak 2018 Salı 14:30
Gözlerin çevrildiği İncirlik Üssü'nde yoğunluk!

ABD 39'uncu Kanat Komutanlığı'nın da bulunduğu İncirlik Üssü'nde, gün içinde uçuş hareketliliği olmadı.

Merkez Sarıçam ilçesinde bulunan üste, askeri ve sivil taşıtlarla rutin görevler yürütüldü.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 11 kargo uçağının, apronda ve park yerlerinde olduğu gözlendi.

ABD'li bazı askeri görevlilerin, kargo uçaklarının etrafında çalışması da dikkat çekti. Üs bölgesinde savaş uçağı ve insansız hava aracı ise görülmedi.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 14:30
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