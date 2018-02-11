Gözlerimizdeki çapağın nedeni virüs olabilir

Göz çapağı sabah ilk kalktığımızda göz çukurunda oluşur ve göz çapağını temizlemek içim genelde elimizi kullanırız. Göz çapağını temizlemek için uzmanlar elimiz yerine ılık suyla ıslatılmış temiz bezle silmemiz tavsiye ediyor. İşte göz çapağının nedenleri;

Gözlerde çapaklanma, konjonktivitin bulgularından biridir. Halk dilinde pembe göz ya da göz iltihabı adlarıyla bilinen bu hastalık, göz kapaklarının içini ve gözlerin beyaz kısmı olan sklerasını kaplayan ince, şeffaf zarın iltihaplanması sebebiyle oluşur.

Gözyaşı kanal tıkanıklığı sebebiyle gözyaşlarının düzgün şekilde boşaltılamadığı durumlarda kanallar ve gözyaşı kesesi sıvıyla dolup şişerek iltihaplanabilir. Gözyaşı kanal tıkanıklığı; çapaklanma ve yapışkan akıntı gibi şikayetlere neden olduğu gibi gözlerde aşırı yaşarmaya, göz kapaklarında ve gözün beyaz kısmında kızarıklığa, göz kapaklarının şişmesine, burun köküne, gözün iç köşesine yakın yerde ağrılı şişkinliğe ve bulanık görmeye sebep olur.

Göz alerjileri, bazı maddelere karşı bağışıklık sistemimizin devreye girerek gözlerimizin aşırı tepki vermesiyle meydana gelir. Gözlerimiz polen, toz, makyaj malzemesi gibi çeşitli maddelere karşı savunmaya geçebilir. Bu da gözlerde ödeme ve enfeksiyona sebep olabilir.

Göz kuruluğu, gözyaşı salgısının normalden az üretilmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır türüdür. Göz kuruluğuna bağlı olarak göz kapaklarında sürtünme çoğalır. Bu da gözümüzün en üst saydam katmanı kornea tabakasında kalıcı hasarlara neden olabilir.

Gözümüzün en üstünde yer alan ve gözümüzü korumakla görevli olan kornea tabakasında açık yara oluşmasına kornea ülseri denir. Bu yaralara mantar, bakteri ve virüslerin yol açtığı enfeksiyonlar sebep olur.