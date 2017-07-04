Gözleri bağlı, üstü çıplak… Öldürecekler! Şok fotoğraflar…

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da artık saatler sayılıyor, kanlı terör örgütü DAEŞ'in kökünün kazınmasını dünya heyecanla bekliyor. Savaş uçakları, yalnızca 300 metreye yarım kilometrelik dikdörtgen bir alanı elinde tutan teröristlere havadan bildiri atıyor. Bildirilerde DAEŞ'lilerden teslim olmaları, aksi halde öldürülecekleri yazıyor.

Günlerdir çatışmaları izleyen Amerikan Associated Press (AP) foto muhabiri Felipe Dana, yakalanan DAEŞ'lilerin fotoğraflarını çekti. Bir binanın Bodrum katında sorgulanan şüphelilerden birinin gözü bağlı ve üstü çıplak.

Felipe Dana'nın drone kullanarak çektiği kareler ise, kesif bir siyah dumanın altında harabe haline gelmiş Eski Şehir semtini gösteriyor. Birçok noktadan yükselen dumanların arasında onlarca hurdaya dönmüş araç göze çarpıyor.



Irak Ordusunun medya birimi, Dicle Nehri'nden El Nuri Camii'ne kadar uzanan DAEŞ'in kontrolündeki küçük bölgenin bir haritasını yayınladı. Yoğun çatışmaların yaşandığı küçük bölge top atışlarıyla dövülüyor, ABD'nin başını çektiği koalisyon savaş uçakları da bomba yağdırıyor.



Yaşama kaçışın fotoğrafı

Çatışma bölgesinde sıkışıp kalan siviller ise, can havliyle kaçmaya çalışıyor. Eski Şehir'in dar sokaklarından birinde mahsur kalanların kaçışını da yine AP foto muhabiri kadrajına aldı. Irak devlet televizyonu, son 24 saatte binlerce sivilin DAEŞ'den kaçarak güvenli bölgelere ulaştığını duyurdu.

Ev ev ilerleyen ordu birliklerine karşı DAEŞ intihar saldırganlarıyla karşı koymaya çalışıyor. Askerlerin kendilerine yaklaşmasını bekleyen kadın intihar saldırganları dün kendini havaya uçurdu. Etrafı tamamen kuşatılan bölgede 200 kadar DAEŞ teröristinin olduğu tahmin ediliyor.



DAEŞ komutanları evlerini bırakıp kaçtı

Yerel kaynaklar, çemberin daralmasıyla DAEŞ komutanlarının araçlarını almaya fırsat bulamadan evlerini bırakıp kaçtığını bildiriyor. Askerlerin Serçhane Mahallesi’nde ulaştığı 1500 metrekarelik büyük bir evin altında dev sığınak bulundu, sığınaktaki tünel ise kilometrelerce uzunlukta. Evin önünde DAEŞ komutanlarının kullandığı çok sayıda özel araç var.

Reuters haber ajansı, Irak ordusunun bu hafta sonuna kadar 300 metrelik mesafeyi katederek Dicle Nehri'ne ulaşıp mutlak zafer ilan etmeyi hedeflediğini bildiriyor.

Dönüm noktası

Musul, terör örgütünün elindeki en büyük kent konumundaydı. 17 Ekim'de başlayan büyük operasyonda son olarak terör elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin hilafet ilan ettiği El Nuri Camii 29 Haziran'da kurtarılmıştı. Bağdadi'nin 28 Haziran 2014'te yüzünü ilk ve son kez gösterdiği tarihi cami, 21 Haziran'da militanlarca havaya uçurulmuştu. Caminin geri alınmasıyla, operasyonun en önemli sembolik adımı atıldı.

Musul'un yanında başkent ilan ettiği SuriyeRakka'da da köşeye sıkışan DAEŞ, yalnızca pazar günü militanlarının 32 intihar saldırısı düzenlediğini kendi haber ajansı aracılığıyla aktardı.

Eski Şehir'in dar sokakları hızı kesti

Musul'daki operasyona ordu birliklerinin yanı sıra Peşmerge, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçlerinin de dahil olduğu 100 bin silahlı unsur katıldı. ABD ise hava saldırılarıyla operasyona destek verdi.

Bugüne kadar Irak güçleri 800'den fazla kayıp verdi, 4 bin 600 asker ise yaralandı. Öldürülen teröristlerin sayısı 17 bini geçti. Bu rakam, başlangıçtaki tahminleri aşıyor. Zira, operasyondan önce Musul'da 6 bin kadar DAEŞ'linin bulunduğu tahmin ediliyordu.

GÜN GÜN OPERASYON

- Büyük operasyon, ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun desteğiyle 17 Ekim'de başladı.



- 1 Kasım'da DAEŞ mevzilerinde ilk gedik açıldı, ordu birlikleri Musul'un doğusuna girdi. Terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi, "Ölene kadar savaşın" çağrısını yaptı.



- Musul'un batısından ilerleyen güçler kuzeydeki Peşmergelerle 23 Kasım'da birleşti, tamamen kuşatılan kentin Rakka ile bağlantısı kesildi.



- 8 Ocak'ta ordu birlikleri kenti ikiye bölen Dicle Nehri'ne kadar ilerledi.



- Dicle Nehri'nin doğusunda kalan tüm mahalleler 18 Ocak'ta DAEŞ'den temizlendi, terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu.



- 19 Şubat'ta kentin batı yakasını DAEŞ'den kurtarmak için ikinci operasyon başladı. - Terör elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin hilafet ilan ettiği tarihi El Nuri Camii, 21 Haziran'da militanlar tarafından havaya uçuruldu. - 29 Haziran'da Irak ordu birlikleri artık enkaza dönen El Nuri Camii külliyesini teröristlerden temizledi.

Kenti ikiye bölen Dicle Nehri'nin doğusundaki mahalleler Ocak 2017'de tamamen kurtarıldı. 19 Şubat'ta başlayan batı yakası operasyonunun ilk günlerinde hızlı bir şekilde güney ve güneybatı cephelerinden ilerleyen ordu birlikleri, hayati önemdeki Musul Uluslararası Havalimanı ve El Gizlani Askeri Üssü'nü DAEŞ'den geri aldı. Peşinden Musul-Telafer yolu kesildi, Mart'ın ikinci haftasında hükümet binalarının bulunduğu bölge kurtarıldı. Bu bölgede, artık tamamen enkaza dönmüş Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binası da yer alıyordu.

Eski Şehir'in kapısına dayanıldığında ise, dar sokaklar nedeniyle ilerleme neredeyse durdu. Bunun üzerine Mayıs ayının ilk haftasında kuzeybatı cephesi açıldı. Haziran ayına gelindiğinde ise DAEŞ'lilerin kontrolünde yalnızca birkaç mahalle kalmış oldu.

Topraklarının dörtte birini yitirdi

DAEŞ, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. 2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 65'in üstünde. Kanlı örgüt, geçen yıl Irak Felluce ve Libya Sirte gibi çok önemli kalelerini yitirdi. Örgütün Ortadoğu'nun batısındaki en büyük merkezi El Bab ise, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

5 kıta, 30'u aşkın ülke

DAEŞ, Mayıs ayından bu yana İngiltere Manchester ve Londra, Filipinler Mindanao, Endonezya Cakarta, FransaParis ve İranTahran'da saldırı düzenledi. Bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'e yaklaşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.