Gözler Sağlık Bakanlığında

Türkiye’de yüzbinlerce öğretmen adayının atama beklediği sancılı dönemde; HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın öğretmen eşi Başak Demirtaş’ın okula dahi uğramadan maaş almasıyla ilgili ‘nihayet’ somut bir gelişme yaşandı. Eğitim-öğretim günlerinde Roma’ya turistik gezide bulunan, 3050 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı’na tırmanarak dağ yürüyüşü yapan, Büyükada’da ise eşiyle birlikte bisiklet keyfi yapan Başak Demirtaş hakkında soruşturma başlatan Milli Eğitim Bakanlığı’nın, öğretmen Demirtaş’ın “ağır hasta” olduğunu öne sürerek aldığı raporları incelenmesi yönünde Sağlık Bakanlığı’na yazı yazdığı ancak cevap alamadığı öğrenildi. Sağlık alanında adeta bir devrim yapan Bakan Recep Akdağ’ın öğretmen Demirtaş’a verilen raporların biran önce incelenmesi yönünde talimat vermesi bekleniyor.

BELGELER ORTAYA ÇIKTI, DEMİRTAŞ SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın öğretmen eşi Başak Demirtaş’ın, görevli olduğu Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Yeşilli Ortaokulu’na aylarca gitmediğini ve her ay düzenli bir şekilde devletten maaş aldığını gazetemiz Akit ortaya çıkarmıştı. 17 Ocak’ta sürmanşetten yayımlanan “Demirtaş’ın karısı bankamatik memuru” başlıklı haberimiz sonrası harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı da Başak Demirtaş’ın yatarak maaş aldığını doğrulamıştı. Eşinin düşük yaptığı için bir dizi ameliyat geçirdiğini savunan Selahattin Demirtaş ise, gazetemiz Akit’in Başak Demirtaş’ın 11 yıl boyunca devamsızlık yaptığını, eşiyle birlikte seçim çalışmaları, esnaf ziyaretleri gibi birçok etkinliklerde boy gösterdiğini belgelemesinin ardından sessizliğe gömülmüştü.

HASTANE YÖNETİCİLERİ ARAŞTIRILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde yüzbinlerce öğretmenin atama beklemesine aldırış etmeden, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Yeşilli Ortaokulu’na gitmeyerek haksız kazanç sağlamaya devam eden Başak Demirtaş’a verilen düzmece raporlarla ilgili bilgi istediği öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Başak Demirtaş’a “ağır hasta” olduğunu öne sürerek aldığı rapor veren hastane ve kurum yöneticilerinin araştırılması yönünde aylar öncesinden bilgi talep ettiği ancak geri dönüş sağlanmadığı bildirildi.

GÖZLER SAĞLIK BAKANI AKDAĞ’DA

Eli kanlı PKK’lı teröristlere övgüler yağdıran doktor Vahhac Alp tarafından 774 gündür okula uğramayan Başak Demirtaş’a ‘ülser’ ve ‘diz ağrısı’ için uzun süreli rapor verilmesiyle ilgili gözler yeniden Sağlık Bakanlığına çevrildi. Türkiye’de sağlık alanında adeta bir devrim yapan Bakan Recep Akdağ’ın öğretmen Demirtaş’a verilen raporların biran önce incelenmesi yönünde talimat vermesi isteniyor. Sağlık sektöründe eşsiz icraatlara imza atan Bakan Akdağ’ın bir yılı aşkındır devam eden soruşturmayla ilgili acil adım atması bekleniyor.

ÇOCUKLAR OKULDA, ÖĞRETMEN KEYİFTE

Gazeteniz Akit; “Dürüst yönetimi inşa edeceğiz” sloganları atan HDP’li Selahattin Demirtaş’ın öğretmen eşinin eğitim-öğretim döneminde 3050 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı’na tırmanarak dağ yürüyüşü yaptığı, 3 bin kilometreyi aşkın yol kat ederek İtalya’nın başkenti Roma’ya da turistik bir gezide bulunduğu, son olarak ise Başak Demirtaş’ın eşiyle birlikte İstanbul Büyükada’da bisiklet turu yaptığı ortaya çıkarmıştı.

MUHAMMED UZUN