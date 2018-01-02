Gözler iki dev ihalede

126 projenin tamamlanacağı bu yılın ilk aylarında dünyanın en büyük havalimanından ilk uçuş gerçekleştirilecek. Kanal İstanbul ve 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli için de ihaleye çıkılacak.

Türkiye için 2018 yatırım yılı olacak. Aralarında 3. Havalimanının da yer aldığı 126 proje, yıl içinde tamamlanarak hizmete açılacak. ‘Çılgın proje’ olarak adlandırılan ‘Kanal İstanbul’ ve ‘3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli’ için bu yıl ihaleye çıkılacak.

126 PROJE TAMAMLANACAK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2018 yılının mevcut projelerin tamamlanacağı ve yeni projelerin hayata geçirileceği yıl olacağını ifade etmişti. Bu yıl 2017 yılında başlamış olan 47 milyar 700 milyon TL’lik 126 proje tamamlanacak. Gözler ise Kanal İstanbul ile Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından üçüncü kez bağlayacak olan Büyük İstanbul Tüneli’ne çevrildi.

ÖNCE KANAL İSTANBUL

Dünyanın en büyük projelerinden olan Kanal İstanbul’un etüt proje çalışmaları başladı. Kanal İstanbul güzergâhı için alternatif koridorlar belirlendi. Seçilen proje alanı üzerinde detaylı geoteknik, hidrolik modelleme gibi saha etüdü çalışmaları da yapıldıktan sonra nihai şekil verilecek. Söz konusu bu alan içerisinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalışmalarının ön hazırlıkları ise sürdürülüyor. Kanal güzergâhı ve kesiti ise etüt proje çalışmaları sonucunda kesinleşecek. Etüt proje kapsamında, projenin gerçekleştirilebilmesi için finans modelleri üzerinde çalışılırken alternatif modeller üzerinde duruluyor.

MEGA TÜNEL’DE MODEL DEĞİŞTİ

Bir diğer mega proje olan 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli’nde ise değişikliğe gidildi. Daha önceki projede orta katta bulunan raylı sistemin en alta alınması uygun görülürken, üst ve orta katlar otomobil gidiş-gelişi için kullanılacak.

3 katlı Büyük İstanbul Tüneli’nde İncirli’den başlayan metro sistemi, Mecidiyeköy’e kadar gidip, Anadolu yakasına geçtiğinde Söğütlüçeşme’den hem Kadıköy-Kartal hattına hem de Marmaray’a entegre olacak. Böylece aynı hat üzerinde bulunan ve günde 6,5 milyon insanın kullandığı 9 farklı raylı sistemin birbiriyle entegrasyonu sağlanacak.

3. HAVALİMANI 29 EKİM’DE AÇILIYOR

Türkiye, 55 aktif havalimanı ile dünya yolcu sıralamasında ilk 8 arasında yer alırken, Avrupa’da ilk üçte. İnşaatı hızla süren ve şuan yüzde 75 seviyesine ulaşan 3. Havalimanı 29 Ekim 2018’de hizmete açılacak. Böylece havayolu ile seyahat eden yolcu sayısının 205 milyona ulaşması hedefleniyor. Bu kapsamda yeni havalimanlarının yapımı da devam ediyor. Rize-Artvin Havalimanı’nın yapımı sürerken, Karaman, Yozgat, Bayburt-Gümüşhane ve Tokat havalimanlarının yapım çalışmalarına 2018 yılında başlanacak.

MODERN İPEK YOLU

2018’de demiryollarında hizmet sunan özel sektör işletmecilerinin de sayısının artacağını dile getiren Arslan, “Modern İpek Yolu’nun en önemli halkalarından biri olan Bakü-Tiflis- Kars demiryolu hattında da yük taşımacılığının yanı sıra yolcu taşıması da yapacağız. 2018 yılı içerisinde BTK Demiryolu Hattı’nda taşınan yük miktarını da artıracağız” dedi. Arslan Türkiye’nin gelişimi, toplumun kalkınması ve Cumhuriyetin 100. yılı için koydukları hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edeceklerinin altını çizdi.