Gözler dolardaydı ancak… Sürpriz dalgalanma... Kraliçe uçtu

yeniakit.com.tr’nin piyasa analisti İslam Memiş FED kararının ardından farklı bir noktaya dikkat çekti.

İşte Memiş'in değerlendirmesi:

Herkes doları konuşurken İngiliz Sterlini (GBP ) uçtu.

ABD tarafından açıklanan verilerin beklentilerin üzerinde gelmesiyle ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinde son bir aydır yükseliş yaşanıyor.

Dolar, küresel piyasalarda değer kazanırken gelişmekte olan ülkelerin para birimleri olumsuz yönde etkilendi.

Yurt içi piyasalarda dolar/TL kuru 3,844 Lira seviyesine yükseldi, herkes “ Doları “ konuştu.

Ancak sessiz sedasız yeni zirveler test eden bir para birimi daha vardı İNGİLİZ STERLİNİ ( GBP )

Kraliçe ya da paund denilen en değerli para birimi olan Sterlin, bugün 5,064 Liraya yükseldi.

Yarın İngiltere faiz kararını açıklayacak.

Uzun zamandan beri İngiltere faiz artırımına gidebilir diye tahmin ediyorum.

Brexit sürecinden sonra İngiltere faiz artırıma giderse Sterlin, yarın yeni bir rekora imza atabilir.

Bugün söyleyeceğimiz tek şey “ KRALİÇE, FRANKLİN’i ezdi geçti “