Gözler Aykut Kocaman'da! Dev teklif...

İngiliz ekibi WBA, sezon başında Josef'i transfer edemeyince Krychowiak'ı kiralamıştı. Ancak West Bromwich'in ocak oyunda Polonyalı yıldızı PSG'ye geri gönderme kararı aldığı öğrenildi.



Lacivert-Beyazlılar, Josef için Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çalacak. Bu kez teklif edilecek rakamın 15 milyon Euro (68 milyon TL) olması bekleniyor.



Aykut Kocaman'ın bu nedenle Josef'in satılmasına sıcak bakmadığı ancak kulübün ekonomik anlamda rahatlaması için transfere onay verdiği öğrenildi



HARİKA PERFORMANS SERGİLEDİ



Brezilyalı orta saha, bu sezon ligde oynadığı 16 müsabakanın 15'inde 90 dakika sahada kaldı. Josef, bu dönem için de 1 gol atıp, 1 asist yaparak takımına katkı sağladı. Sambacı F.Bahçe'nin yenilmezlik serisinde gösterdiği muhteşem performansla takımının en başarılı pas yüzdesine, rakip atağını en çok kesen ve en çok top çalan durumuna geldi. 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Sarı-Lacivertli Kulüp ile 2019 Mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.