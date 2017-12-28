Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gözler Aykut Kocaman'da! Dev teklif...

WBA, sezon başında Josef'i transfer edemeyince Krychowiak'ı kiralamıştı. Ancak West Bromwich'in ocak oyunda Polonyalı yıldızı PSG'ye geri gönderme kararı aldığı öğrenildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:48
Gözler Aykut Kocaman'da! Dev teklif...

İngiliz ekibi WBA, sezon başında Josef'i transfer edemeyince Krychowiak'ı kiralamıştı. Ancak West Bromwich'in ocak oyunda Polonyalı yıldızı PSG'ye geri gönderme kararı aldığı öğrenildi.

Lacivert-Beyazlılar, Josef için Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çalacak. Bu kez teklif edilecek rakamın 15 milyon Euro (68 milyon TL) olması bekleniyor.

Aykut Kocaman'ın bu nedenle Josef'in satılmasına sıcak bakmadığı ancak kulübün ekonomik anlamda rahatlaması için transfere onay verdiği öğrenildi

HARİKA PERFORMANS SERGİLEDİ

Brezilyalı orta saha, bu sezon ligde oynadığı 16 müsabakanın 15'inde 90 dakika sahada kaldı. Josef, bu dönem için de 1 gol atıp, 1 asist yaparak takımına katkı sağladı. Sambacı F.Bahçe'nin yenilmezlik serisinde gösterdiği muhteşem performansla takımının en başarılı pas yüzdesine, rakip atağını en çok kesen ve en çok top çalan durumuna geldi. 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Sarı-Lacivertli Kulüp ile 2019 Mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 09:48
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    1. Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi..
    2. Kayyım Hakkari'yi güzelleştirdi
    3. Rusya'dan Amerika'yı çıldırtacak iddia!
    4. Katil İsrail askerleri Filistinlileri..
    5. Erdoğan'ın Sevakin hamlesi Sisi'ye..
    6. Patlıcan musakka davasında karar çıktı
    7. Hamile eşinin rüyası hayatını kurtardı
    8. 5 saniyelik görme kaybı bile önemli
    9. Konya'da feci yandın: 4 kişi öldü!
    10. Berber önce saçını, sonra kulağını..
    11. Terör örgütü PKK'dan CHP'ye çağrı!..
    12. Borsa güne nasıl başladı?
    13. Persie tesislerde elektronik sigara..
    14. O içeceğe dikkat! Oranı 7 kat arttı…..
    15. Dayak görüntüleri hakkında önemli..
    16. 2018 hedefi: Ses üstü, hipersonik..
    17. Bu alçağa 'terörist' kimmiş gösterilmeli
    18. Ekonomi güven endeksi belli oldu
    19. FETÖ'nün kahpe oyununu MİT bozdu!
    20. Terim, efsane ismi göreve getirdi!
    Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
    Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
    Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
    Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
    Sınıfta dehşet dakikaları! O öğretmen için flaş karar
    Sınıfta dehşet dakikaları! O öğretmen için flaş karar
    Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
    Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
    ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama
    ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    İsrail'e büyük şok: Taşımayacağız
    İsrail'e büyük şok: Taşımayacağız
    ABD'nin kalleş planına Türk darbesi! Kaçıramadılar
    ABD'nin kalleş planına Türk darbesi! Kaçıramadılar